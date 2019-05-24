Госдеп одобрил продажу оружия на $8,1 млрд для противодействия ИрануИзвестия 18:55

Госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану. Как говорится в сообщении, распространенном ведомством в пятницу, 24 мая, речь идет о 22 незавершенных сделках с Иорданией, ОАЭ и Саудовской Аравией.

Госдеп одобрил продажу оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану

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