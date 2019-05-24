Политика
Госдеп одобрил продажу оружия на $8,1 млрд для противодействия ИрануИзвестия 18:55
Госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану. Как говорится в сообщении, распространенном ведомством в пятницу, 24 мая, речь идет о 22 незавершенных сделках с Иорданией, ОАЭ и Саудовской Аравией.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Росгвардия примет на вооружение пулемет РПК-16
Обновлено в 08:18
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Армия и оружие
НАТО примет новую стратегию из-за «ядерной угрозы» со стороны России
НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено в 21:16
Происшествия
У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов
Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено в 08:55
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Заминированный сверток взорвался в Лионе
Заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго в Лионе. В результате ЧП есть раненые, пишет газета Le Progres.
Обновлено в 12:16
Авто
В Ростове-на-Дону продают уникальный ВАЗ-2108 за 13 млн рублей
Обновлено в 10:18
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Обновлено в 05:37
Энергетика
Нефтяников упрекают в невыполнении поручения о заморозке цен на бензин
Поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке России не было выполнено нефтяными компаниями, сообщило ФАС на совещания биржевого комитета 22 мая, передает 24 мая РБК.
Обновлено в 21:23
Происшествия
«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде
Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01
Экономика
В российских магазинах упали цены на красную икру
«Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.
Обновлено в 21:21
Политика
Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.
Обновлено в 19:06
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Экономика
Ритейлеры предупредили о риске роста цен из-за ставок по эквайрингу
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в адрес Ассоциации банков России письмо (есть в распоряжении RNS), в котором предупредила о риске повышения цен на продукцию в торговых сетях из-за высоких ставок по эквайрингу.
Обновлено в 04:30
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Здоровье
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Неизвестные расстреляли полицейского в Туле
Нападение на полицейского в Туле подтвердили в областном управлении МВД России, передает ТАСС. Раненого мужчину госпитализировали.
Обновлено в 06:34
Технологии
Mastercard запустит сервис снятия наличных через QR-код
Платежная система Mastercard планирует создать сервис снятия наличных через QR-код.
Обновлено в 02:38
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, более известные как эстрадный дуэт «Потап и Настя», сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 14:37