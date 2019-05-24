Политика
Госдеп одобрил продажу оружия арабским странам для «сдерживания» ИранаВзгляд.ру вчера в 18:32
Администрация Дональда Трампа приняла решение воспользоваться чрезвычайным правом, разрешив без одобрения Конгресса продажу вооружений Иордании, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) для «сдерживания иранской агрессии», сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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Трамп хочет заключить сделку с саудитами на поставку оружия без конгресса
Телеканал 360°вчера в 16:15
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