Политика

Госдеп одобрил продажу оружия арабским странам для «сдерживания» ИранаВзгляд.ру вчера в 18:32

Администрация Дональда Трампа приняла решение воспользоваться чрезвычайным правом, разрешив без одобрения Конгресса продажу вооружений Иордании, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) для «сдерживания иранской агрессии», сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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