Армия и оружие

Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot
RT на русском
21:31

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд. Об этом информирует Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США.
RT на русском21:31

Подробнее о событии

США одобрили поставки Турции комплексов Patriot на сумму в $3,5 млрд

ТАСС22:08

Главные новости к утру 19 декабря

Коммерсантъ23:05

Госдеп санкционировал продажу Турции ракетных комплексов Patriot

РБК21:51

Госдеп разрешил Турции купить ПРО Patriot

Газета.Ru21:47

Госдеп США согласился на продажу Турции ракетных систем Patriot

Телеканал 360°21:32

Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

RT на русском21:31

Госдеп США одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot

РИА Новости22:25
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Армия и оружие

В России возрастет число военнослужащих-контрактников

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к 2025 году число военнослужащих по контракту составит 475,6 тысяч человек.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Трамп утвердил создание Космических сил США

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о создании командования вновь созданными отдельными Космическими силами.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир» запланирован на 2019 год

Новый подводный ракетоносец «Князь Владимир» осенью 2019 года выполнит контрольный пуск баллистической ракеты «Булава», сообщил источник в ОПК.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие

В сирийском Алеппо показали ход восстановления школ и больниц

Обновлено в 21:35
Армия и оружие

Военные в Алтайском крае осваивают борьбу с «джихад-мобилями»

В Алтайском крае продолжается обучение офицеров Центрального военного округа приемам борьбы с вражескими беспилотниками и так называемыми «джихад-мобилями».
Обновлено в 23:06
Армия и оружие

ДНР: британское подразделение планирует похищение солдат ДНР

Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Великобритания вернет стратегию борьбы с Россией времен холодной войны

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна восстанавливает военную стратегию противодействия угрозам со стороны России, которая не использовалась со времен холодной войны.
Обновлено в 21:59
Армия и оружие

В СБ России рассказали о перемещении сирийских боевиков в Африку

Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку и организовала там анклавы террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

Северный флот восстановил воздушное патрулирование Арктики

Командующий Северным флотом Военно-морских сил России адмирал Николай Евменов, выступая на заседании коллегии российского военного ведомства, во вторник, 18 декабря, заявил, что в нынешнем году Северный флот возобновил на регулярной основе воздушное патрулирование дальними противолодочными самолётами воздушного пространства Арктики и других районов.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Путин: Россия удержит стратегический баланс вооруженных сил с США

России удастся сохранить стратегический баланс с вооруженными силами США, благодаря новым военным разработкам, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года

Обновлено в 09:25
Армия и оружие

В Черное море вошел корабль-разведчик НАТО

На Украинском военном портале появилась информация о том, что в черноморскую акваторию зашел разведывательный корабль НАТО, принадлежащий ВМФ Великобритании.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В ДНР заподозрили Запад в создании на Украине аналога «белых касок»

Западные разведки пытаются создать на Украине аналог сирийской неправительственной организации "Белые каски", убеждены в Донецкой народной республике.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Госдеп предложил спросить Японию о базе России в Венесуэле

Палладино предложил обратиться за комментарием к России.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие

Похвалившихся Путину сирийскими трофеями военных сняли на видео

Президент России Владимир Путин перед заседанием коллегии Минобороны осмотрел выставку образцов вооружений и техники, захваченных у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии.
Обновлено в 08:24
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