Госдепартамент США одобрил возможную продажу Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд. Об этом информирует Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США.

Армия и оружие Армия и оружие В России возрастет число военнослужащих-контрактников По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, к 2025 году число военнослужащих по контракту составит 475,6 тысяч человек.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп утвердил создание Космических сил США Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о создании командования вновь созданными отдельными Космическими силами.

Армия и оружие Армия и оружие Пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир» запланирован на 2019 год Новый подводный ракетоносец «Князь Владимир» осенью 2019 года выполнит контрольный пуск баллистической ракеты «Булава», сообщил источник в ОПК.

Армия и оружие Армия и оружие В сирийском Алеппо показали ход восстановления школ и больниц

Армия и оружие Армия и оружие Военные в Алтайском крае осваивают борьбу с «джихад-мобилями» В Алтайском крае продолжается обучение офицеров Центрального военного округа приемам борьбы с вражескими беспилотниками и так называемыми «джихад-мобилями».

Армия и оружие Армия и оружие ДНР: британское подразделение планирует похищение солдат ДНР

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания вернет стратегию борьбы с Россией времен холодной войны Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна восстанавливает военную стратегию противодействия угрозам со стороны России, которая не использовалась со времен холодной войны.

Армия и оружие Армия и оружие В СБ России рассказали о перемещении сирийских боевиков в Африку Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку и организовала там анклавы террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".

Армия и оружие Армия и оружие Северный флот восстановил воздушное патрулирование Арктики Командующий Северным флотом Военно-морских сил России адмирал Николай Евменов, выступая на заседании коллегии российского военного ведомства, во вторник, 18 декабря, заявил, что в нынешнем году Северный флот возобновил на регулярной основе воздушное патрулирование дальними противолодочными самолётами воздушного пространства Арктики и других районов.

Армия и оружие Армия и оружие Путин: Россия удержит стратегический баланс вооруженных сил с США России удастся сохранить стратегический баланс с вооруженными силами США, благодаря новым военным разработкам, заявил президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года

Армия и оружие Армия и оружие В Черное море вошел корабль-разведчик НАТО На Украинском военном портале появилась информация о том, что в черноморскую акваторию зашел разведывательный корабль НАТО, принадлежащий ВМФ Великобритании.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заподозрили Запад в создании на Украине аналога «белых касок» Западные разведки пытаются создать на Украине аналог сирийской неправительственной организации "Белые каски", убеждены в Донецкой народной республике.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп предложил спросить Японию о базе России в Венесуэле Палладино предложил обратиться за комментарием к России.