Политика

Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300Комсомольская правда 16:02

Присутствие российских военных на территории Венесуэлы. вероятнее всего, связано с налаживаем работы зенитных ракетных систем С-300. Такого мнения придерживается спецпредставитель США по Боливарианской Республики Эллиот Абрамс.
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