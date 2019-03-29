Политика
Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300Комсомольская правда 16:02
Присутствие российских военных на территории Венесуэлы. вероятнее всего, связано с налаживаем работы зенитных ракетных систем С-300. Такого мнения придерживается спецпредставитель США по Боливарианской Республики Эллиот Абрамс.
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Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
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