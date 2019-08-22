В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.

Кино Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.

Политика Путин напомнил об опасностях угледобычи в России «Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.

Авто Выпуск нового кроссовера Toyota RAV4 наладят в России В России будут доступны две версии на бензиновых моторах объемом 2,0 л и 2,5 л мощностью в 150 л.с. и 200 л.с. Первая версия работает в тандеме с вариатором, вторая - с 8-ми ступенчатым "автоматом", модели будут иметь систему полного привода Dynamic Torque Control AWD.

Политика Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Теннис Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.

Политика Трамп хочет вернуть Россию в «Большую восьмерку» Президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 («Большой восьмерки») с участием России.

Политика Владимир Путин поручил обеспечить молодых учёных жильём «Разработать меры, направленные на создание условий для обеспечения жильём молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования – кандидатов и докторов наук», - говорится в первом поручении документа.

Футбол Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм) Московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги".

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.

Происшествия В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.

Происшествия В Эгейском море выловили пятиметровую акулу весом около тонны Пятиметровая акула весом примерно в одну тонну попалась в сети рыбаков в турецкой провинции Чанаккале, сообщает в четверг телеканал NTV.

Политика Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Происшествия Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке «Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.

Общество Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".