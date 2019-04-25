Политика
Госдеп обвинил Путина в провокации в ДонбассеНациональная служба новостей вчера в 23:26
В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.
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Политика
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«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
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