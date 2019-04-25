Госдеп обвинил Путина в провокации в ДонбассеНациональная служба новостей вчера в 23:26

В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.

Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе

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Происшествия В Электростали возле магазина обнаружили тело младенца ЧП произошло в среду, 24 апреля, в городе Электростали. Тело новорожденного ребенка женского пола обнаружили около одного из гипермаркетов.

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Политика Посол ФРГ в США отметила опасность санкций против России для ЕС Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась убедить американских конгрессменов не принимать меры по ужесточению санкций против России, в частности, против энергетического сектора, пишет газета Bild.

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