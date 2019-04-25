Политика

Госдеп обвинил Путина в провокации в ДонбассеНациональная служба новостей вчера в 23:26

В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.
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В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

Газета.Ru05:03

В Госдепе осудили решение по гражданству России для жителей ДНР и ЛНР

РИА Новостивчера в 23:09

США назвали провокацией указ РФ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Коммерсантъвчера в 20:22

Госдеп увидел провокацию в указе Путина о паспортах для жителей Донбасса

РБКвчера в 20:55

В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР

RT на русскомвчера в 20:50

Госдеп США назвал провокацией упрощенное предоставление гражданства РФ жителям юго-востока Украины

Эхо Москвывчера в 23:31

США назвали провокацией упрощение получения гражданства РФ для жителей Донбасса

ТАССвчера в 20:06
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Политика

Германия и Франция осудили решение России по паспортам для Донбасса

Германия и Франция осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.
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Политика

Путин заявил, что доволен итогами переговоров с Ким Чен Ыном

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Здание Арбитражного суда Москвы эвакуировано из-за угрозы взрыва

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Политика

Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Магаданской области в ДТП погибли три человека

ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
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Происшествия

Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе

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Экономика

Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Общество

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

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Музыка

Мадонна выпустила клип впервые за четыре года

Американская поп-певица Мадонна впервые за четыре года выпустила музыкальный клип.
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Происшествия

В Электростали возле магазина обнаружили тело младенца

ЧП произошло в среду, 24 апреля, в городе Электростали. Тело новорожденного ребенка женского пола обнаружили около одного из гипермаркетов.
Обновлено в 07:40
Транспорт

Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань

Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Опубликована военная доктрина Зеленского

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Политика

Посол ФРГ в США отметила опасность санкций против России для ЕС

Посол Германии в США Эмили Хабер попыталась убедить американских конгрессменов не принимать меры по ужесточению санкций против России, в частности, против энергетического сектора, пишет газета Bild.
Обновлено в 07:52
Спорт

Российский фигурист выполнил пятерной тулуп

Обновлено в 03:16
Политика

Путин: Киев пытается «нагнуть» Донбасс

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти постоянно пытаются подчинить юго-восток страны своей воле, используя силовые методы.
Обновлено в 06:55
Энергетика

Чехия остановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба»

Чехия приняла решение о приостановке импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба", передает агентство Reuters.
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Шоу-бизнес

Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Мы спокойно занимаемся реабилитацией»

Елена Владимировна возмущена слухами. По словам жены актера, его состояние не вызывает опасений.
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Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой трогательно исполнила песню своей мамы

Сегодня, 25 апреля, исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
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Кино

Опубликован первый трейлер сериала DC «Болотная тварь»

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ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии

США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
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Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
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Netflix может лишиться прав на показ «Офиса»

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УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»

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Пугачева пообещала поклонникам «сюрприз» к своему 80-летию

Певица Алла Пугачева в беседе с журналистами по итогам своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь 70-летия примадонны, пообещала, что обязательно порадует поклонников, правда, срок для своего "сюрприза" установила серьезный - 10 лет, как раз к следующему юбилею.
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В Тюмени экстренно сел летевший в Москву самолет

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Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок

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Тюнеры построили алюминиевый 507-сильный Hummer

Американское ателье Mil-Spec Automotive представило новый рестомод на базе внедорожника Hummer H1.
Обновлено в 04:58
Политика

Александр Стрелюхин станет председателем правительства области

На должность вице-губернатора, председателя правительства будет назначен Александр Стрелюхин.
Обновлено в 05:08
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Украина вышла из соглашения о секретных изобретениях СССР

Украина вышла из соглашения со странами СНГ о неразглашении межгосударственных секретов в области изобретений, созданных в СССР.
Обновлено вчера в 06:44
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