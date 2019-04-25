Политика
Госдеп обвинил Путина в провокации в ДонбассеНациональная служба новостей вчера в 23:26
В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.
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Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки
После распада Советского Союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Гражданский муж Яны Поплавской трогательно поздравил ее с годовщиной
Радиоведущий разместил в аккаунте в соцсети Instagram поздравительный пост, в котором признался Яне Поплавской в любви.
Обновлено в 03:15
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны из НХЛ в сборную России на ЧМ
Interfax-Russia.ru - Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов приглашены в сборную России по хоккею для подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Обновлено в 02:26
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип на песню про Крымский мост
Российская музыкальная группа «Любэ» выпустила песню «По мосту» и видеоклип к ней, посвященные Крымскому мосту.
Обновлено в 04:36
Происшествия
На Шри-Ланке произошел новый взрыв
21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов.
Обновлено в 00:37
Кино
В Москве откроют мемориальную доску Юрию Яковлеву
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране
Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 04:09
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов
Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
Обновлено в 02:52
Политика
Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным
Обновлено в 02:11
Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Магаданской области в ДТП погибли три человека
ДТП произошло в четверг, 25 апреля, между поселками Уптар и Сокол. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
Обновлено в 02:49
Технологии
Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных
Международная платежная система Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных.
Обновлено в 04:52
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Евгения Уваркина извинилась перед липчанами
В Липецке пропала 14-летняя девочка 2019-04-25 09:25:00 Общественность сразу за такое высказывание зацепилась и обвинила Уваркину в антисемитских воззрениях.
Обновлено в 02:38
Кино
Актер из «Игры престолов» пожаловался на домогательства бабушек
Обновлено вчера в 14:48
Единоборства
Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Кино
Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому
Эмилия Кларк, а точнее Дейенерис Таргариен, подарила миру еще один — свою улыбку, пополнившую коллекцию смешных реакций, которые не выразить словами.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
Британские регуляторы запретили слияние Sainsbury и Asda на $9,4 млрд
Сумма сделки, согласованной компаниями в апреле прошлого года, должна была составить $9,4 млрд.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53