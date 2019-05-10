Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с ПутинымВести.Ru 12:10

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР. В приоритете – тема вооружения, сообщили в госдепартаменте США.

Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

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