Политика

Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с ПутинымВести.Ru 12:10

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР. В приоритете – тема вооружения, сообщили в госдепартаменте США.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госдепартамент США рассказал о темах предстоящей встречи Помпео и Путина

Коммерсантъ18:34

Госсекретарь США посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая

ТАСС08:40

В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео

РИА Новости12:13

В Госдепе назвали темы будущих переговоров Помпео в России

RT на русском11:44

Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным

РБК09:55

Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Помпео и Путина

Газета.Ru15:06

Госсекретарь США во время визита в Россию встретится с Путиным

Ведомости08:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Происшествия

Пилот летел без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Здоровье

Российского врача решили наказать за спасение умирающей соседки. Его поддержала вся страна

О враче Александре Клецко из Новгородской области в России узнали после того, как он швейными иглами и ржавыми плоскогубцами зашил своей соседке рану на руке.
Обновлено в 17:01
Общество

«Желтые жилеты» все менее охотно едут в Париж, предпочитая вылазки в регионах

Протесты в регионах Более крупные манифестации ожидаются в Тулузе, Лионе и Нанте.
Обновлено в 18:19
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с 16:00 в столице ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13 ‒ 18 м / с. Предупреждение будет действовать до утра 11 мая.
Обновлено в 10:21
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Политика

Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своём заявлении, распространённом его пресс-службой в пятницу.
Обновлено в 18:48
Происшествия

В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ

Обновлено в 14:26
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Хоккей

Словаки нанесли поражение сборной США

Обновлено в 16:53
Авто

Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий

Обновлено в 07:37
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Хоккей

Ржига: «Пока сборная России меня не интересует»

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после победы над шведами в стартовом матче чемпионата мира похвалил подопечных за проделанную работу.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста

Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Путешествия

Конюхов первым в истории переплыл южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, которому удалось переплыть южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
Обновлено в 04:38
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Происшествия

Пожар на автозаправке в Чечне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 01:21
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым

Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.
Обновлено в 15:33
Общество

Жизнь садоводов предлагают удешевить электрошоком

Лидеры садоводческого движения Татарстана - председатель Союза садоводов РТ Владимир Дейнекин и председатель Общественного совета садоводов РТ партии «Единая Россия» Дмитрий Воробьев нашли способ весьма ощутимо удешевить и упростить жизнь владельцам садовых участков в их обществах.
Обновлено в 01:12
Здоровье

Врач назвал волгоградцам пять мифов о гастрите

Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

«Аэрофлот» снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 06:25
Наука

Ученые остановили онкогенез у мышей

Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
Обновлено в 02:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное