Политика
Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с ПутинымВести.Ru 12:10
Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР. В приоритете – тема вооружения, сообщили в госдепартаменте США.
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«Желтые жилеты» все менее охотно едут в Париж, предпочитая вылазки в регионах
Протесты в регионах Более крупные манифестации ожидаются в Тулузе, Лионе и Нанте.
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Обновлено в 10:21
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Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
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США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
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Словаки нанесли поражение сборной США
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Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
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Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
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Ржига: «Пока сборная России меня не интересует»
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после победы над шведами в стартовом матче чемпионата мира похвалил подопечных за проделанную работу.
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«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста
Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
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Польша изменила пути доставки российской нефти
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
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Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, которому удалось переплыть южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.
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Пожар на автозаправке в Чечне локализован
Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
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Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым
Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.
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Следствием привычки «разжижать кровь» аспирином могут стать язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечение и перфорация стенки желудка.
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Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
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