Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация). Об этом заявили в американском госдепе, пытаясь оправдаться перед мировым сообществом за свои действия.

Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде

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