Армия и оружие
Российская газетаГосдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация). Об этом заявили в американском госдепе, пытаясь оправдаться перед мировым сообществом за свои действия.
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Госдепартамент обвинил российские СМИ в продвижении недостоверных сведений об атаке США в Идлибе
Коммерсантъвчера в 17:08
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Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Футбол
Роберт Мак в понедельник может перейти в «Коньяспор»
«Коньяспор» планирует оформить подписание вингера «Зенита» Роберта Мака в последний день трансферного окна.
Sport24.ru вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Катя Лель решилась на кардинальную смену имиджа
Исполнительница хитов «Мой мармеладный» и «Муси-пуси», певица Катя Лель, много лет любима поклонниками в образе платиновой блондинки с короткой стрижкой.
7Дней.ру вчера в 20:00
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Кино
Юрий Дудь выпустил трехчасовой фильм о теракте в Беслане
Известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выпустил фильм о теракте в Беслане, которому в этом году исполнилось 15 лет.
Znak.com 03:31
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Политика
Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
РИА Новости 02:55
Политика
Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Lenta.ru вчера в 21:41
Футбол
«Рома» хочет арендовать Мхитаряна
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может отправиться в аренду в «Рому».
Soccer.ru 02:41
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Хоккей
Форвард «Авангарда» Зернов пропустит из-за травмы полгода
Матч ТВ вчера в 12:05
Энергетика
ОАО РЖД в августе увеличило погрузку на 0,2%
Погрузка на сети ОАО РЖД в августе составила 109 млн тонн, сообщила монополия. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Коммерсантъ 03:25
Интернет
В Windows 10 появилась функция переустановки ОС из облака
Пользователи Windows 10 теперь могут переустановить операционную систему из облака. Об этом 1 сентября сообщил портал Engadget.
REGNUM вчера в 05:34
Общество
Зиявудин Магомедов собрался построить в СИЗО «Лефортово» спортзал
Обвиняемый в растрате, мошенничестве и создании ОПГ бизнесмен Зиявудин Магомедов заявил о готовности вложиться в строительство спортзала в московском следственном изоляторе «Лефортово».
Телеканал 360° 02:32
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Телеканал 360° вчера в 20:46
Политика
РФ и Украина не обменяются заключёнными 2 сентября
Как ранее писал News.ru, обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной произойдёт в самое ближайшее время, заявлял 20 августа глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.
News.ru 03:28
Технологии
Игра Harry Potter: Wizards Unite заставит геймеров заняться фитнесом
В мобильной игре «Гарри Поттер: Wizards Unite», созданной на основе технологий дополненной реальности, появится функция отслеживания жизненной активности игроков без запуска приложения.
REGNUM 01:42
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК вчера в 17:47
Армия и оружие
Минобороны РФ обвинило США в ударе по Идлибу
Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения.
Ридус вчера в 06:05
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах штата, в семи - добровольную, следует из заявления, опубликованного на сайте главы региона.
Интерфакс 01:25
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
«Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.
Ведомости вчера в 19:56
Экономика
Суд арестовал долю Baring Vostok в банке «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке "Восточный" по требованию кредитной организации.
Интерфакс 02:30
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Наука
В Китае изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
МедиаПоток вчера в 09:57
Политика
Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17, заявил в интервью РИА Новости посол Австралии в РФ Грейм Михан.
РИА Новости 03:28