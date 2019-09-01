Операция США в сирийской провинции Идлиб была "точным и целенаправленным" ответом главарям связанных с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) группировок, которые "ответственны за планирование атак, представляющих угрозу гражданам США", их партнерам и мирным жителям.

с чего всё началось

Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация). Об этом заявили в американском госдепе, пытаясь оправдаться перед мировым сообществом за свои действия.

Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Экономика Помощь города: работающие по франшизе предприниматели могут подать заявку на получение субсидий С 2 сентября столичные предприниматели, ведущие или планирующие открыть собственный бизнес по франшизе, могут подать заявку на компенсацию части затрат на приобретение оборудования.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Общество Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.

Хоккей Омский «Авангард» начал сезон с победы Счет в матче с ЦСКА составил 3:1. Вчера, 1 сентября, омский "Авангард" обыграл команду ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ.

Политика Путин рассказал о планах РЖД по модернизации железных дорог в Монголии В планы РЖД входит модернизация монгольских железных дорог, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью газете "Одрийн сонин".

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Армия и оружие Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Шоу-бизнес Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Происшествия NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, согласно предложению ПФР, размер пенсионных накоплений должен быть таким, ниже которого россияне смогут получать накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Энергетика Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

Общество В России вступили в силу новые правила оформления ДТП В России 1 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.

Политика СК Бурятии проверит заявление журналистов после конфликта с Мархаевым Следователи начали проверку по заявлению журналистов РЕН ТВ, сообщивших о конфликте с членом Совета Федерации от Иркутской области Вячеславом Мархаевым, сообщили РИА Новости в управлении СК по Бурятии.

Технологии Эксперты составили рейтинг самых полезных приложений для смартфонов Специалисты провели исследование и составили топ-5 полезных приложений, позволяющих сэкономить время и не относящихся к сфере развлечений, передает Актуальные новости.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко показала своего подросшего девятимесячного сына В последнее время, казалось, в семейной жизни звездной пары Влада Топалова и Регины Тодоренко начали немного сгущаться тучи.