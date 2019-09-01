Армия и оружие
Российская газетаГосдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде
Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация). Об этом заявили в американском госдепе, пытаясь оправдаться перед мировым сообществом за свои действия.
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с чего всё началось
Операция США в сирийской провинции Идлиб была "точным и целенаправленным" ответом главарям связанных с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) группировок, которые "ответственны за планирование атак, представляющих угрозу гражданам США", их партнерам и мирным жителям.ТАССвчера в 15:54
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Госдепартамент обвинил российские СМИ в продвижении недостоверных сведений об атаке США в Идлибе
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