Политика
Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМДРИА Новости 11:30
США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
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Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Политика
Трамп предлагал Дании за Гренландию $600 миллионов в год
Администрация Дональда Трампа собиралась предложить Дании $600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.
Обновлено вчера в 07:23
Гаджеты
Удивительно, но Nokia обновит до Android 10 почти все свои смартфоны, включая сверхбюджетный Nokia 1
Бренд Nokia является, наверное, единственным (не считая, конечно, Google), который перевёл на Android Pie почти все свои смартфоны (кроме одной модели), учитывая даже те, которые вышли два года назад.
Обновлено в 11:56
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
В ООН обвинили США в развязывании «неконтролируемой гонки вооружений»
Из-за геополитических амбиций Вашингтона мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений.
Обновлено в 15:37
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
Обновлено в 15:37
Финансы
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Происшествия
Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания
Симоновский суд Москвы принял решение не продлевать арест блогеру Алексею Навальному после госпитализации в связи с его «заболеванием».
Обновлено в 15:49
Здоровье
В Петербурге откроется инновационный Центр диабетической стопы
В Северной столице появятся ангиографическая операционная и Санкт-Петербургский Центр диабетической стопы и хирургической инфекции в Городской больнице Святого Георгия.
Обновлено вчера в 06:53
Футбол
Кейлор Навас может перейти в ПСЖ
Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду.
Обновлено в 15:40
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Здоровье
Ученые назвали простой способ продлить жизнь
Обновлено в 08:20
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Культура
Умер заслуженный артист Виктор Власов
Обновлено в 15:25
Футбол
Льоренте может заменить Алексиса в «МЮ»
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте может заменить в «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.
Обновлено в 11:58
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных
Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 11:18
Политика
МИД Японии вызвал посла Южной Кореи
Министерство иностранных дел Японии вызвало посла Южной Кореи Нам Гван Пё из-за решения Сеула не продлевать далее договор о всеобъемлющей защите военной информации, который предполагал обмен разведывательными данными между странами.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
Гаджеты
Компания Google назвала новую мобильную ОС Android 10
Новая ОС для мобильных устройств будет называться просто — Android 10, то есть буква Q уже ничего не обозначает, хотя изначально предполагали, что Android будет носить название Quiche (сладкий пирог) или Quinoa (семена киноа).
Обновлено в 15:13