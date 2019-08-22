Политика

Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМДРИА Новости 11:30

США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
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Газета.Ru11:53

Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД

РИА Новости11:30
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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