с чего всё началось

Госдеп США опубликовал доклад, в котором отчитался о выполнении своих обязательств по различным международным соглашениям. В данном документе речь шла и о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Культура В Сергиевом Посаде пройдёт международный фестиваль уличных театров Гости фестиваля смогут послушать лекции филологов и фольклористов, принять участие в народных гуляниях, уличных конкурсах, мастер-классах, которые проведут актёры театров.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Общество Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.

Здоровье Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.

Политика Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.

Наука Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.

Экономика Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.

Политика Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.

Армия и оружие Рассекречены документы об освобождении Кишинева «Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР», — говорится в сообщении.

Происшествия Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей 66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.

Политика Консультации о формировании правительства Италии пройдут 27 августа Президент Италии Серджо Маттарелла дал политическим партиям несколько дней, чтобы согласовать создание парламентского большинства для формирования правительства.

Политика Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.

Экономика Путин рассказал о рисках в угольной отрасли Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает угрозы и риски, передает РИА "Новости".

Экономика США оштрафовали Deutsche Bank за участие в коррупционной схеме США оштрафовали Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.

Энергетика Минфин подтвердил предложение ввести НДПИ на попутный газ В Министерстве финансов России подтвердили рассмотрение идеи о введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ).

Здоровье Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.

Футбол «Наполи» заинтересовался Чаловым Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Хоккей «Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече У швейцарского клуба точные броски на свой счет записали Маттео Романенги (3-я минута), Рето Зури (4, 25), Доминик Ламмер (10), Яни Лаюнен (21), Дарио Бюрглер (28) и Раффаэле Занниц (30).

Армия и оружие РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.