Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и ПомпеоРИА Новости 08:26
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе. "Госсекретарь Майкл Помпео посетит и Москву и Сочи 12-14 мая", - говорится в распространённом заявлении госдепартамента.
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Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
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Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
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Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
Обновлено в 08:04
Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
США разработали ракету, убивающую лезвиями
Высокоточную ракету R9X, поражающую цель лезвиями, разработали в США, 9 мая сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:58
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Культура
Игорь Николаев рассказал, в каком удручающем состоянии был Игорь Крутой после операции
Оба в свое время приехали в Москву из провинции: Игорь Николаев — из маленького городка на Сахалине, Игорь Крутой — из маленького городка на Украине.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя
24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Кино
В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»
В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Культура
11 мая в Волгограде пройдет открытый пленэр «Дорога к храму»
Пленэр «Дорога к храму» пройдет на улице Мира в Волгограде, как сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 07:31
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Прощание с Сергеем Доренко состоится 12 мая
Обновлено в 10:04
Культура
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Хоккей
Россия — Норвегия 5:0 (3-й период)
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 09:05
Политика
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко
Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Энергетика
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Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:30
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Политика
В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Игры
Bethesda обложила налогом пользовательские торговые автоматы в Fallout 76. Некоторые игроки возмущены
С выходом девятого обновления из серии Wild Appalachia в Fallout 76 появились пользовательские торговые автоматы, благодаря которым стало проще продавать предметы другим игрокам.
Обновлено в 10:23
Наука
Палеонтологи нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Ученые из Китая обнаружили окаменелости нового рода и вида динозавров небольшого размера, принадлежащих семейству скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей.
Обновлено 08 мая в 16:14
Политика
Лужков назвал Доренко «гением зла»
Обновлено вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06