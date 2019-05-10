Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и ПомпеоРИА Новости 08:26

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе. "Госсекретарь Майкл Помпео посетит и Москву и Сочи 12-14 мая", - говорится в распространённом заявлении госдепартамента.
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Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным

РБК09:55

Госдеп подтвердил даты визита Помпео в Россию

RT на русском08:33

Госсекретарь США посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая

ТАСС08:40

Госсекретарь США во время визита в Россию встретится с Путиным

Ведомости08:37

Помпео встретится в Сочи с Путиным и Лавровым

Известия09:28

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

РИА Новости08:26

Госсекретарь США посетит Россию 12-14 мая

Говорит Москва08:39
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В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

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Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

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Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Фото: iStock Самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани купил сеть магазинов легендарного британского продавца игрушек Hamleys.
Обновлено в 08:56
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Общество

Петербуржцев предупредили о грозе в субботу

В субботу, 11 мая, в Петербурге ожидаются ливни и грозы, предупреждает ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

«Хорошего не могу сказать»: Юрий Лужков отказался говорить о конфликте с Сергеем Доренко

Обновлено в 08:10
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Кино

В Грозном рассмотрят иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Игры

Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»

Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено вчера в 06:00
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Столтенберг встретится с Порошенко

«В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:53
Происшествия

На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины

Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:55
Космос

Blue Origin показала лунный посадочный модуль

Обновлено в 05:21
Гаджеты

Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3

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Общество

Постановление ЕСПЧ о незаконности запрета в России гей-парадов вступило в силу

27 ноября ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции, отказав в передаче дела на пересмотр в Большую палату.
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Общество

Семья генерала Тюленева передала в музей его мундир

Бережно поддерживая за руку бабушку, Александр несет в МФЦ семейную реликвию — фуражку и китель прадеда, генерала Тюленева.
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Происшествия

Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии

В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
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Наука

У 20% жертв рака простаты гены повышают риск смерти

В ходе исследования с участием 429 представителей сильного пола на последних стадиях рака было установлено, что мутация гена под названием RB1 в опухолях увеличивает вероятность смерти в 3,3 раза.
Обновлено 07 мая в 04:26
Происшествия

По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

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Гуайдо может согласиться на военное вторжение США в Венесуэлу

Провозгласивший себя временным главой государства, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо допустил возможность военного вмешательства со стороны США в ситуацию в республике.
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Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)

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Общество

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Обновлено вчера в 17:18
Общество

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Несколько минут назад в Саратове Вячеслав Володин, направлявшийся на стройплощадку нового дома в Елшанке, изменил свой маршрут и отправился к бараку № 22 на улице Елшанской.
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Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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