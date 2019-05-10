Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и ПомпеоРИА Новости 08:26
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе. "Госсекретарь Майкл Помпео посетит и Москву и Сочи 12-14 мая", - говорится в распространённом заявлении госдепартамента.
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На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
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Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
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Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
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«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
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Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
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Происшествия
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Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Blue Origin показала лунный посадочный модуль
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Флагман ASUS ZenFone 6 оказался клоном Xiaomi Mi Mix 3
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Общество
Постановление ЕСПЧ о незаконности запрета в России гей-парадов вступило в силу
27 ноября ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции, отказав в передаче дела на пересмотр в Большую палату.
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Бережно поддерживая за руку бабушку, Александр несет в МФЦ семейную реликвию — фуражку и китель прадеда, генерала Тюленева.
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В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
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Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната
Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».
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