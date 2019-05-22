Армия и оружие
Госдеп США вновь обвинил Дамаск в использовании химического оружияPravda.Ru 03:56
Вашингтон заявил, что Россия якобы пытается оправдать Сирию за использование химического оружия и выставить виноватыми тех, кто к этому не причастен.
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Госдеп обвинил правительственные войска Сирии в применении химоружия
Московский Комсомолецвчера в 19:21
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Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
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Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено в 06:35
Происшествия
На Мытной улице в Москве провалился грунт
Движение транспорта затруднено на Мытной улице в центре Москвы из-за провала грунта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Против главврача больницы в Первоуральске возбудили дело
Прокуратура Свердловской области открыла дело об административном нарушении против главного врача Городской больницы Первоуральска после проверки больничного травмпункта, где как сообщали СМИ, пенсионерка на коленях спускалась по лестнице.
Обновлено в 05:51
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США
Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США.
Обновлено в 01:08
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
16 мая министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.
Обновлено в 07:35
Наука
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
Обновлено в 04:47
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Хоккей
В сборной России объяснили победу над шведами
Обновлено в 00:27
Футбол
Крос и тер-Штеген не вошли в состав сборной Германии на матчи отбора Евро-2020
Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Левом назвал состав команды на ближайшие отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 06:33
Экономика
Доля «Севергрупп» в «Ленте» превысила 70%
«Севергрупп» Алексея Мордашова увеличила долю в «Ленте» с 59,17 до 70,95%, сообщает ритейлер.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 04:41
Политика
Ветераны попросили Беглова стать кандидатом в губернаторы Петербурга
Представители общественных организаций Санкт-Петербурга обратились к врио градоначальника Северной столицы Александру Беглову с просьбой официально выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора, которые пройдут осенью.
Обновлено в 07:41
Общество
В Москве 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 23 мая объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
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Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.
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Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
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Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме
В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны.
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Гребенщиков выпустил новый клип «Баста Раста»
Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков выпустил новый клип на песню «Баста Раста».
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