Армия и оружие

Госдеп США вновь обвинил Дамаск в использовании химического оружияPravda.Ru 03:56

Вашингтон заявил, что Россия якобы пытается оправдать Сирию за использование химического оружия и выставить виноватыми тех, кто к этому не причастен.
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Госдеп утверждает, что правительственные войска Сирии могли применить 19 мая химоружие

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Госдеп обвинил Россию и власти Сирии в дезинформации о применении химоружия

Коммерсантъвчера в 20:18

Госдеп заподозрил Асада в новых химатаках

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Госдеп обвинил правительственные войска Сирии в применении химоружия

Московский Комсомолецвчера в 19:21

СМИ: Войска Асада вновь бомбят Идлиб, 12 погибших

Росбалт04:41

Госдеп заявил о признаках возможного применения химоружия в Сирии

Известиявчера в 18:08

В США заявили о возможном применении властями САР химоружия

RT на русскомвчера в 17:49
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика

Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика

АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие

ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

Обновлено в 05:26
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Экономика

Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией

Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Политика

Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Политика

Дмитрий Медведев в Воронеже проведет заседание по АПК и развитию сел

Обновлено вчера в 02:58
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Экономика

ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний

По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

Обновлено в 04:30
Происшествия

Авиакомпанию «Ай Флай» оштрафовали за взятку представителю Росавиации

Суд оштрафовал авиакомпанию "Ай Флай" на 21,6 млн рублей за дачу взятки представителю Росавиации, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России в среду.
Обновлено в 05:08
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

Немку, пытавшуюся продать пояс смертника через мессенджер, обвинили в участии в ИГ

Муж научил ее пользоваться автоматом, у нее также был пояс смертника.
Обновлено в 05:15
Авто

Mercedes-Benz в России отзывает 18 автомобилей

Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие

Турция отправила в Россию военных для обучения работе с С-400

Обновлено в 03:50
Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции Украины

Спикер Верховной рады Украины Парубий обвинил нового президента страны Зеленского в нарушении Конституции Украины.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН

Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара

Обновлено в 05:45
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Здоровье

В Саратове проверяют информацию об очереди за инсулином в больнице

Министерство здравоохранения Саратовской области в среду направило комиссию в городскую больницу Саратова после сообщения в соцсетях об очереди якобы за инсулином, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы минздрава региона Александр Колоколов.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Экономика

В России планируют выпускать ароматные вагоны

Обновлено в 05:23
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Авто

Официально представлен обновленный Land Rover Discovery Sport

Британский автобренд представил обновленную версию Land Rover Discovery Sport модельного ряда 2020 года, который получил другой дизайн, улучшенные технологии и гибридный мотор.
Обновлено вчера в 20:34
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