Армия и оружие
Госдеп США вновь обвинил Дамаск в использовании химического оружияPravda.Ru 03:56
Вашингтон заявил, что Россия якобы пытается оправдать Сирию за использование химического оружия и выставить виноватыми тех, кто к этому не причастен.
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Госдеп обвинил правительственные войска Сирии в применении химоружия
Московский Комсомолецвчера в 19:21
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