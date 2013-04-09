Госдеп США одобрил возможную покупку Турцией систем противоракетной обороны Patriot на сумму в 3,5 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Армия и оружие Армия и оружие США могут полностью вывести войска из Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Стартовал оперативный сбор руководителей Сухопутных войск России Оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск (СВ) России начался в Москве.

Армия и оружие Армия и оружие В Канаде обвинили Китай в попытках помешать разведке у границ КНДР В Канаде начальник штаба обороны Джонатан Вэнс сообщил о попытке Китая помешать проведению воздушной разведки вблизи Северной Кореи в ходе полетов самолета-разведчика у границ КНДР, приводит телеканал CBC соответствующее заявление канадского генерала.

Армия и оружие Армия и оружие Морская пехота в Приморье отрабатывает десантирование с воздуха Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.

Армия и оружие Армия и оружие В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании

Армия и оружие Армия и оружие «Брест» поставил минное заграждение в Баренцевом море Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота выполнил задачи минных постановок в морских полигонах боевой подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие В Воздушно-десантных войсках появилась полноценная научная рота Сегодня на доукомплектование Воздушно-десантных войск (ВДВ) отобрали двадцать лучших молодых ученых и дипломированных инженеров, чтобы они продолжили свою службу в специальном подразделении – научно-производственной роте ВДВ.

Армия и оружие Армия и оружие В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей» Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.

Армия и оружие Армия и оружие В освобожденный пригород Дамаска вернулись 1,5 тысячи человек Около полутора тысяч человек (300 семей) вернулись в свои дома в освобожденный от боевиков Ярмук в пригороде Дамаска.

Армия и оружие Армия и оружие В DARPA сообщили, какой вид войск США последним получит боевые лазеры В DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона) выразили мнение о том, что средства авиации станут последними из тех, которые на вооружение получат боевые лазеры.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова разъяснила функции российских военных в Азовском море Москва «не наращивает военного присутствия в Азовском море», и российские военно-морские базы там отсутствуют, отметила дипломат, добавив, что страна занимается только охраной Крымского моста.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ нанесли массированный минометный удар по западу Донецка

Армия и оружие Армия и оружие Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники.

Армия и оружие Армия и оружие Турчинов: Если понадобится, мы уничтожим Крымский мост