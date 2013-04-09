Армия и оружие
США одобрили продажу Турции систем ПРО Patriot
США одобрили продажу Турции систем ПРО PatriotНациональная служба новостей00:22
Госдеп США одобрил возможную покупку Турцией систем противоракетной обороны Patriot на сумму в 3,5 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.
Национальная служба новостей00:22
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Армия и оружие
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