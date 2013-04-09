Армия и оружие

США одобрили продажу Турции систем ПРО Patriot
Национальная служба новостей
00:22

Госдеп США одобрил возможную покупку Турцией систем противоракетной обороны Patriot на сумму в 3,5 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.
Национальная служба новостей00:22

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Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400

Комсомольская правда19:39

США пригрозили Турции санкциями за закупку российских С‐400

Телеканал 360°20:09

США напомнили об угрозе санкций и прекращения поставок оружия Турции за закупку С-400

ТАСС18:15

СМИ сообщили о приверженности Турции покупке С-400 на фоне сделки с США

РБК15:38

Из двух ракет Турции предложили выбрать меньшие

Коммерсантъ14:28

США одобрили соглашение на поставку Турции ЗРК Patriot

RT на русском12:19

США пытаются сорвать контракт на поставку Турции С-400, заявил эксперт

РИА Новости03:23
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Армия и оружие

США могут полностью вывести войска из Сирии

Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Стартовал оперативный сбор руководителей Сухопутных войск России

Оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск (СВ) России начался в Москве.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

В Канаде обвинили Китай в попытках помешать разведке у границ КНДР

В Канаде начальник штаба обороны Джонатан Вэнс сообщил о попытке Китая помешать проведению воздушной разведки вблизи Северной Кореи в ходе полетов самолета-разведчика у границ КНДР, приводит телеканал CBC соответствующее заявление канадского генерала.
Обновлено в 22:56
Армия и оружие

Морская пехота в Приморье отрабатывает десантирование с воздуха

Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

«Брест» поставил минное заграждение в Баренцевом море

Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота выполнил задачи минных постановок в морских полигонах боевой подготовки.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

В Воздушно-десантных войсках появилась полноценная научная рота

Сегодня на доукомплектование Воздушно-десантных войск (ВДВ) отобрали двадцать лучших молодых ученых и дипломированных инженеров, чтобы они продолжили свою службу в специальном подразделении – научно-производственной роте ВДВ.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»

Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

В освобожденный пригород Дамаска вернулись 1,5 тысячи человек

Около полутора тысяч человек (300 семей) вернулись в свои дома в освобожденный от боевиков Ярмук в пригороде Дамаска.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие

В DARPA сообщили, какой вид войск США последним получит боевые лазеры

В DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона) выразили мнение о том, что средства авиации станут последними из тех, которые на вооружение получат боевые лазеры.
Обновлено в 22:59
Армия и оружие

Захарова разъяснила функции российских военных в Азовском море

Москва «не наращивает военного присутствия в Азовском море», и российские военно-морские базы там отсутствуют, отметила дипломат, добавив, что страна занимается только охраной Крымского моста.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие

ВСУ нанесли массированный минометный удар по западу Донецка

Обновлено в 15:46
Армия и оружие

Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество

Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

Турчинов: Если понадобится, мы уничтожим Крымский мост

Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Японские истребители сопроводили российский Су-24

Обновлено в 09:36
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