Политика
Госдеп США раскрыл суть новых санкций против РоссииРБК вчера в 23:55
В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.
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Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Транспорт
Пассажиров предупредили о возможных ограничениях у метро «Коломенская»
Вход и выход на станции столичной подземки "Коломенская" могут ограничить в субботу, 3 августа, по требованию полиции из-за фестиваля на территории заповедника.
Обновлено в 04:21
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Единоборства
Следующим соперником Фёдора Емельяненко может стать Куинтон Джексон
Джексон является наиболее вероятным вариантом соперника, — сказал собеседник ТАСС в промоушене Bellator.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией
Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета России
Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета РФ.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Венгрии
В третьей практике Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон показал время 1:16,084. Второй результат у Макса Ферстаппена из Red Bull.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Политика
Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.
Обновлено вчера в 13:05
Футбол
«Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» открыли пятый тур победами
Обновлено в 05:22
Политика
Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Общество
В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»
Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Политика
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено вчера в 06:56
Игры
Авторы Ghost Recon Breakpoint поделились особенностями PC-версии
Компания Ubisoft на своём официальном YouTube-канале опубликовала новый трейлер Ghost Recon Breakpoint, в котором авторы поделились особенностями PC-версии проекта.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие
Военная делегация из США прилетает в Анкару
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой (Hami Aksoy) дал пресс-конференцию по этому вопросу.
Обновлено в 06:07
Футбол
Малком официально перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41