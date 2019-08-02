В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.

Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России

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