Политика
В США сообщили детали новых антироссийских санкцийГазета.Ru 03:09
Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года. Заявление было опубликовано в соцсетях ведомства.
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Единоборства
Крис Сайборг: «Хочу принести свои извинения Уайту»
Обновлено в 02:47
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Политика
В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»
Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Происшествия
«Проект»: МВД подозревает руководство ФБК в отмывании денег
МВД подозревает руководство фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Авто
Проект «внедорожного» Largus Karelia обрастает новыми подробностями
Проект Largus Karelia, анонсированный ранее путешественником и спортсменом Петром Груздевым, постепенно начинает обрастать новыми подробностями.
Обновлено вчера в 04:28
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Политика
Трамп сообщил о введении новых пошлин на товары из Китая
«США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью 300 миллиардов долларов», - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
Обновлено 01 августа в 14:53
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области предотвратило вооружённое нападение на воинскую часть.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Кондолиза Райс не видит шанса на вступление Украины в НАТО
В настоящее время вступление Украины в НАТО не представляется возможным, считает бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Британка чуть не лишилась ноги после купания в джакузи
Обновлено вчера в 01:11
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено вчера в 08:28
Гаджеты
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.
Обновлено в 02:33
Космос
Корабль «Прогресс МС-12» установил рекорд скорости по полетам к МКС
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» совершил сегодня в 18:29 по московскому времени успешную стыковку с модулем «Пирс» МКС.
Обновлено 31 июля в 14:25
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено 01 августа в 03:57
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Игры
Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
Главным нововведением станет появление трёх ролей с уникальными особенностями игрового процесса.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04