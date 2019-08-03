Политика
США ввели новые санкции против РоссииRT на русском 06:04
Против России вводится второй пакет санкций со стороны США, связанный с делом Скрипалей. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединённых Штатов, предположив, что новые меры способны «ограничить доступ России к миллиардам долларов в рамках двусторонней коммерческой деятельности с США».
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с чего всё началось
По данным американского внешнеполитического ведомства, в рамках второго раунда санкций Вашингтон будет противодействовать выдаче кредитов, а также оказания финансовой или технической помощи России со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда.Известия03:30
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Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском
Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.
Обновлено вчера в 03:48
Футбол
Орлов: Заболотный увидел в руководстве «Сочи» людей, которые были в «Тосно»
Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи» и решил выступать за вторую команду «Зенита».
Обновлено в 05:19
Общество
Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького
Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов.
Обновлено в 05:47
Общество
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Политика
Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Культура
Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы
После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
Обновлено вчера в 07:29
Авто
Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик
Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Единоборства
Стал известен возможный соперник Федора Емельяненко
Следующим соперником Федора Емельяненко в поединке в рамках бойцовского турнира Bellator может стать американский боец смешанного стиля (MMA) Куинтон Джексон, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие
В Китае прошла церемония открытия четырех конкурсов Армейских международных игр
Конкурсы Армейских международных игр, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики, открылись в субботу на полигоне Корла в Китае.
Обновлено в 06:18
Общество
Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы
В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
Обновлено в 02:30
Политика
Иран отказал Трампу во встрече с Зарифом
Иран отказал американской стороне во встрече главы МИД Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 06:13
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Политика
Большинство демократов выступают за импичмент Трампа
В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Культура
Скончалась певица Александра Стрельченко
Обновлено вчера в 08:57
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Интернет
Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено вчера в 01:38