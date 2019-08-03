с чего всё началось

Против России вводится второй пакет санкций со стороны США, связанный с делом Скрипалей. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединённых Штатов, предположив, что новые меры способны «ограничить доступ России к миллиардам долларов в рамках двусторонней коммерческой деятельности с США».

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Происшествия Крупный пожар в центре Москвы локализован Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.

Футбол Орлов: Заболотный увидел в руководстве «Сочи» людей, которые были в «Тосно» Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи» и решил выступать за вторую команду «Зенита».

Общество Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов.

Общество Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.

Политика Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.

Транспорт «Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».

Культура Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.

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Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

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Экономика В России запускается новая программа страхования жилья С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

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Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

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Общество Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.