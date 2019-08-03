Политика

США ввели новые санкции против РоссииRT на русском 06:04

Против России вводится второй пакет санкций со стороны США, связанный с делом Скрипалей. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединённых Штатов, предположив, что новые меры способны «ограничить доступ России к миллиардам долларов в рамках двусторонней коммерческой деятельности с США».
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось
По данным
 американского внешнеполитического ведомства, в рамках второго раунда санкций Вашингтон будет противодействовать выдаче кредитов, а также оказания финансовой или технической помощи России со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Известия03:30

Подробнее о событии

США ввели новые санкции против России

RT на русском06:04

США введут второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» 19 августа

ТАСС01:19

Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций

Газета.Ru06:16

Названы последствия новых санкций США для России

Lenta.ru03:44

США ввели частичные санкции против суверенного долга России

РБК06:13

Что случилось этой ночью: суббота, 3 августа

Интерфакс01:30

В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций

РИА Новости00:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском

Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.
Обновлено вчера в 03:48
Футбол

Орлов: Заболотный увидел в руководстве «Сочи» людей, которые были в «Тосно»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий Антон Заболотный отказался переходить в «Сочи» и решил выступать за вторую команду «Зенита».
Обновлено в 05:19
Общество

Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького

Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов.
Обновлено в 05:47
Общество

Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными

Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Политика

Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского

Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Культура

Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы

После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
Обновлено вчера в 07:29
Авто

Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик

Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине

Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

В России запускается новая программа страхования жилья

С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Единоборства

Стал известен возможный соперник Федора Емельяненко

Следующим соперником Федора Емельяненко в поединке в рамках бойцовского турнира Bellator может стать американский боец смешанного стиля (MMA) Куинтон Джексон, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины

Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие

В Китае прошла церемония открытия четырех конкурсов Армейских международных игр

Конкурсы Армейских международных игр, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики, открылись в субботу на полигоне Корла в Китае.
Обновлено в 06:18
Общество

Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы

В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.
Обновлено в 02:30
Политика

Иран отказал Трампу во встрече с Зарифом

Иран отказал американской стороне во встрече главы МИД Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 06:13
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Политика

Большинство демократов выступают за импичмент Трампа

В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Культура

Скончалась певица Александра Стрельченко

Обновлено вчера в 08:57
Общество

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Интернет

Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

Сумку с 19 млн рублей украли из автомобиля на востоке столицы

Обновлено в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
Главное