с чего всё началось

Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США. Об этом стало известно из распространенного 2 августа заявления руководителя пресс-службы Госдепа Моргана Ортэгуса.

Политика Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.

Футбол «Барселона» планирует отдать Коутиньо в аренду Напомним, что в сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забив 11 голов и совершив пять голевых передач.

Интернет В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны ноутбуков Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что для того, чтобы обезопасить свой компьютер и смартфон от хакеров, стоит заклеивать камеру и микрофон, сообщает ТАСС.

Общество СМИ: Максим Виторган присоединился к участникам несанкционированной акции в Москве По данным СМИ, задержания проходят на Пушкинской и Трубной площадях, а также в районе Чистопрудного бульвара.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Авто В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.

Общество Финляндия ужесточает требования для получения визы В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.

Общество Беглов пообещал поддержать садоводов Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.

Футбол «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.

Происшествия В Шереметьево обрушилась крыша здания В московском аэропорту Шереметьево обрушилось основание крыши ангара для самолетов.

Шоу-бизнес Муцениеце припомнила, из-за чего они ссорятся с Прилучным Муцениеце призналась, как и другие супружеские пары они часто ссорятся: в основном из-за того, что Прилучный считает ее карьеристкой.

Энергетика Новак сообщил о снижении добычи нефти РФ в июле снизила добычу нефти относительно октября прошлого года на 290 тысяч баррелей в сутки, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Культура Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым Росгосцирк планирует согласовать план целевого набора по подготовке акробатов, эквилибристов, гимнастов, клоунов и других артистов в самых различных жанрах с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.

Общество Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Происшествия На пляже в Калифорнии обрушилась скала, погибли три человека Инцидент произошел в Энсинитас, пригороде к северу от Сан-Диего Три человека погибли в пятницу при обрушении скалы на пляже в штате Калифорния - одна женщина умерла на месте, еще двое скончались в больнице от травм, пишет Associated Press.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Политика Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.

Политика Раскрыта зарплата Зеленского на посту президента По официальным данным, предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко заработал за 2018 год 270,5 тысячи гривен (695 тысяч рублей), отдав всю сумму на благотворительность.

Футбол «Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы "Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.