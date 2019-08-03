Политика

Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкцийREGNUM 02:19

Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США. Об этом стало известно из распространенного 2 августа заявления руководителя пресс-службы Госдепа Моргана Ортэгуса.
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с чего всё началось
По данным
 американского внешнеполитического ведомства, в рамках второго раунда санкций Вашингтон будет противодействовать выдаче кредитов, а также оказания финансовой или технической помощи России со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Известия03:30

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США ввели новые санкции против России

RT на русском06:04

Раскрыто содержание второго пакета санкций против России по делу Скрипалей

Ридусвчера в 14:42

Госдеп сообщил подробности новых антироссийских санкций

Газета.Ru08:51

США введут второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» 19 августа

ТАСС01:19

Что случилось этой ночью: суббота, 3 августа

Интерфакс01:30

В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций

РИА Новости00:11

США ввели частичные санкции против суверенного долга России

РБК06:13
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
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Митинг в Петербурге начался с провокаций

Обновлено в 07:27
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Политика

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Армия и оружие

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Политика

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Здоровье

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Происшествия

Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека

Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Общество

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Обновлено в 02:36
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Культура

Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы

После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
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Крупный пожар случился в центре Москвы

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелось здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Футбол

Малком сможет дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром»

Обновлено в 06:48
Происшествия

Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром

Стены между тремя квартирами обрушил взрыв газа в жилом доме во Владимирской области.
Обновлено в 05:06
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Урал — Ростов 2:2

Обновлено в 08:52
Происшествия

В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека

"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
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Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
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Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
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Авто

Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России

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Обновлено вчера в 17:03
Политика

Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Общество

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«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи

Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
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Армия и оружие

Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
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Армия и оружие

Корабли Северного флота провели учения в Балтийском море

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Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
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Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
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Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году

Во время переговоров в 1956 году СССР предлагал Японии внести в текст Совместной декларации антиядерный пункт, но Токио не принял это предложение.
Обновлено в 09:09
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