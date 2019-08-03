с чего всё началось

Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США. Об этом стало известно из распространенного 2 августа заявления руководителя пресс-службы Госдепа Моргана Ортэгуса.

Происшествия Участников несогласованной акции в центре Москвы посчитали Ранее в субботу корреспонденты ТАСС сообщали, что на несогласованном мероприятии в центре столицы сотрудники полиции и Росгвардии задержали около десяти человек на Пушкинской площади и столько же на Трубной.

Происшествия СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика «Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа.

Здоровье Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.

Происшествия Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий на детей Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.

Интернет Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Культура Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара "На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.

Происшествия Крупный пожар случился в центре Москвы В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелось здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествия Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром Стены между тремя квартирами обрушил взрыв газа в жилом доме во Владимирской области.

Происшествия В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека "По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.

Здоровье Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Авто Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.

Политика Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.

Общество Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.

Хоккей «Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.

Армия и оружие Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Футбол Орлов рассказал, почему Заболотный не перешел в «Сочи» Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий «Зенита» Антон Заболотный принял решение не переходить в «Сочи».

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.