Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкцийREGNUM 02:19
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США. Об этом стало известно из распространенного 2 августа заявления руководителя пресс-службы Госдепа Моргана Ортэгуса.
Читать в источнике
Оценить191
с чего всё началось
По данным американского внешнеполитического ведомства, в рамках второго раунда санкций Вашингтон будет противодействовать выдаче кредитов, а также оказания финансовой или технической помощи России со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда.Известия03:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия
Митинг в Петербурге начался с провокаций
Обновлено в 07:27
Происшествия
Участников несогласованной акции в центре Москвы посчитали
Ранее в субботу корреспонденты ТАСС сообщали, что на несогласованном мероприятии в центре столицы сотрудники полиции и Росгвардии задержали около десяти человек на Пушкинской площади и столько же на Трубной.
Обновлено в 09:09
Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа.
Обновлено в 02:19
Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии
Обновлено в 07:40
Здоровье
Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией
Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Культура
Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы
После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелось здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Футбол
Малком сможет дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
Обновлено в 06:48
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Стены между тремя квартирами обрушил взрыв газа в жилом доме во Владимирской области.
Обновлено в 05:06
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Авто
Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России
Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Общество
Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи
Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Футбол
Орлов рассказал, почему Заболотный не перешел в «Сочи»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий «Зенита» Антон Заболотный принял решение не переходить в «Сочи».
Обновлено в 07:58
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году
Во время переговоров в 1956 году СССР предлагал Японии внести в текст Совместной декларации антиядерный пункт, но Токио не принял это предложение.
Обновлено в 09:09