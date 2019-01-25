Политика

Госдепартамент США призвал американских граждан покинуть ВенесуэлуDP.RU 09:33

Власти США рекомендуют американским гражданам покинуть территорию Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении Бюро по консульским делам Госдепартамента Соединенных Штатов, опубликованном в Twitter.
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Власти США рекомендовали американским гражданам покинуть Венесуэлу, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте Бюро по консульским делам Госдепартамента Соединенных Штатов в Twitter
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Коммерсантъ10:19

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В Госдепе призвали граждан США покинуть Венесуэлу

RT на русском09:34

Госдеп призвал граждан США покинуть Венесуэлу

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Власти США посоветовали своим гражданам покинуть Венесуэлу

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Газета.Ru11:56

Госдеп рекомендовал гражданам США покинуть Венесуэлу

РИА Новости09:30

Госдепартамент призвал американцев покинуть Венесуэлу

ТАСС09:23
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