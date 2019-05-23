Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400RT на русском 18:48
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям». Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о своем романе с Биланом
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 17:57
Финансы
Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Авто
Названа цена нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 20:01
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Политика
В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа
В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.
Обновлено в 20:45
Экономика
На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей
Проект предполагает, что к 2024 году РФ станет значимым игроком на рынке квантовых технологий: по отдельным направлениям, таким как квантовые вычисления, можно сократить отставание, а по другим — «выйти на мировой уровень», например, заняв 8% глобального рынка квантовых коммуникаций, говорится в презентации.
Обновлено в 18:09
Происшествия
Пожар произошел в Спасском переулке Санкт-Петербурга
Пожар произошел в квартире жилого дома в Спасском переулке Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.
Обновлено в 21:27
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено в 16:33
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Кино
Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»
Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено в 19:13
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Политика
Times: 24 мая Тереза Мэй уйдет в отставку
Есть предположение, что премьер Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Космос
Ученый объяснил, почему в космосе запрещен алкоголь
Экипажам космических станций и кораблей запрещено употреблять в полете алкогольные напитки, поскольку нельзя гарантировать нормальное поведение человека при опьянении, а газированные напитки - потому что они при открытии разлетаются в стороны, пояснил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев.
Обновлено в 20:33
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено в 14:14
Спорт
Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Загитовой
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал информацию об отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Марго Робби показала фигуру в купальнике на французском пляже
Вчера Марго Робби вместе с коллегами по съемочной площадке Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо представила в Каннах свой новый проект — фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где 28-летняя актриса исполнила роль Шерон Тейт.
Обновлено в 08:58
Космос
Эксперт в пух и прах разнёс снимок МКС, сделанный на смартфон
На страницах портала «Пикабу» появилась дискуссию из-за снимка МКС, сделанного якобы на смартфон Meizu m3s.
Обновлено в 20:54
Шоу-бизнес
Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка
Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Китай запросил у Boeing компенсацию за приостановку полетов 737 MAX
Китайская авиакомпания China Southern Airlines потребовала компенсацию у Boeing из-за приостановки полетов 737 MAX.
Обновлено в 08:21
Политика
Канада пообещала забрать свой мусор с Филиппин
В среду президент Филиппин Родриго Дутерте поручил нанять судоходную компанию, которая доставит в Канаду 69 контейнеров с мусором.
Обновлено в 20:10
Гаджеты
Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США
Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.
Обновлено в 18:09
Общество
Заявившая об изнасиловании журналистка заплатит компенсацию
Как сообщила в своем фейсбуке Федорова, суд обязал ее выплатить истцу 25 тысяч рублей в качестве компенсации.
Обновлено в 05:48
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Из сообщений в окружении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который отбывает 8-летний срок в колонии №1 в Тверской области за получение взятки, стало известно о его разводе с женой.
Обновлено в 07:57
Здоровье
Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок
Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено в 11:48