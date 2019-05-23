Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400RT на русском вчера в 18:48
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям». Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
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Госдеп припугнул Турцию «крайне негативными последствиями» из-за покупки С-400
Газета.Ruвчера в 18:46
Госдеп пригрозил крайне негативными последствиями поставок С-400 в Турцию
Московский Комсомолецвчера в 18:19
США пригрозили крайне негативными последствиями в случае поставки С-400 в Турцию
Коммерсантъвчера в 18:18
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Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 09:42
Музыка
Лазарев оценил выступления лидеров Евровидения
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В Хабаровском крае нашли тело одного из четырех пропавших рыбаков
Тело одного из четырех рыбаков, пропавших на Амуре две недели назад, найдено в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС в четверг.
Обновлено вчера в 22:11
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером.
Обновлено в 00:39
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Гаджеты
Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20
Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
В Приморье высадился десант на остров Русский
Подход к берегу и практические действия при высадке морского десанта экипажи катеров и морпехи отрабатывали в районе бухты Новик острова Русский, где выгрузка личного состава и техники на берег осуществлялась методом на упор.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Технологии
Полицейские РФ тестируют камеры с функцией распознавания лиц
Функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые полицейские уже используют.
Обновлено вчера в 02:18
Футбол
В интернете появилась фотография новой формы «Арсенала»
В социальной сети опубликована фотография новой формы лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон.
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено вчера в 01:19
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено 21 мая в 13:31
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 00:40
Общество
Почти половина россиян выступили за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено вчера в 09:20
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено вчера в 02:48
Общество
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета
Частный вертолет потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В США задержали сторонника ХАМАС, грозившего взорвать башню Трампа
В США задержан сторонник радикального движения ХАМАС, который грозил взорвать принадлежащий Дональду Трампу небоскреб и консульство Израиля в Нью-Йорке, сообщил офис окружного прокурора по штату Нью-Джерси.
Обновлено вчера в 20:45
Авто
Названа цена нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 20:01
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07