Политика
Госдеп осудил указ о российском гражданстве для жителей ДонбассаРосбалт вчера в 21:14
Госдепартамент США назвал подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса «провокационными действиями» и «усилением атаки на суверенитет Украины».
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Единоборства
Санчес: Работа с Головкиным закончилась жадностью и неблагодарностью
Санчес не стал называть никаких цифр, но в телефонном разговоре с Los Angeles Daily News отметил, что получал стандартные 10 процентов от гонораров Головкина, и что боксер предложил ему значительно меньше.
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала поклонникам «сюрприз» к своему 80-летию
Певица Алла Пугачева в беседе с журналистами по итогам своего юбилейного концерта в Кремлевском дворце в честь 70-летия примадонны, пообещала, что обязательно порадует поклонников, правда, срок для своего "сюрприза" установила серьезный - 10 лет, как раз к следующему юбилею.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Стартовал саммит Путина и Ким Чен Ына
«Совершенно секретно»: На острове Русский начался саммит президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:18
Политика
Путин считает, что США и КНДР должны вести переговоры
Президент России Владимир Путин считает, что КНДР и США должны решать имеющиеся вопросы путем переговоров, однако не знает, на что готовы стороны.
Обновлено в 05:40
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с РФ
Глава Донецкой Народной Республики после подписания российским президентом указа об упрощении получения паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР, поручил упростить пересечение границы с Россией.
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Авто
Новый Mercedes-Benz C-Class снова замечен на тестах
Компания Mercedes-Benz продолжает дорожные испытания седана C-Class следующего поколения – на сей раз немцы тестируют управляемость (видимо, «докручивают» ее до уровня новой BMW 3-Series).
Обновлено в 04:43
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Обновлено в 01:35
Политика
Кремль подготовил еще один указ о гражданстве для жителей Донбасса
В ближайшее время будет опубликован еще один указ, касающийся получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР, которые уже находятся на территории РФ.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Политика
Рада приняла закон об украинском языке
Документ поддержали 278 депутатов. Известно, что закон делает украинский единственным государственным языком в стране.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Компания Microsoft обновила минимальные аппаратные требования, необходимые для корректной работы финальной версии операционной системы Windows 10 1903.
Обновлено вчера в 03:48
Политика
Названы сроки устранения проблем с качеством российской нефти
Представитель вице-премьера России Дмитрия Козака Илья Джус прокомментировал проблемы с качеством российской нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 05:53
Политика
Байден намерен участвовать в выборах президента США
Политик Джо Байден, ранее занимавший пост вице-президента США, заявил о планах на участие в выборах главы Штатов 2020 года.
Обновлено в 06:23
Наука
Сигналы мозга преобразовали в человеческую речь две нейросети
Обновлено в 05:43
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ
Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
В конструкции Samsung Galaxy Fold найдены серьезнейшие недостатки
Обновлено вчера в 17:03
Общество
В школьные уроки музыки предложили включить Высоцкого и The Queen
Только 13% из опрошенных рассказали, что на уроках их знакомили с творчеством современных музыкантов и композиторов, и лишь 6% отметили, что во время занятий учитель предлагал им подвигаться под разные мелодии.
Обновлено в 05:35
Кино
Актер из «Игры престолов» пожаловался на домогательства бабушек
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Общество
Никите Белых отказали в отсрочке уплаты 48 млн рублей штрафа
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Музыка
Мадонна выпустила клип впервые за четыре года
Американская поп-певица Мадонна впервые за четыре года выпустила музыкальный клип.
Обновлено в 03:40
Общество
Россиянам хотят запретить ввозить пармезан и хамон
Обновлено в 03:23
Финансы
«Рособоронэкспорт» в 2019 году продал оружия на сумму $4,6 млрд
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал, что компания в текущем году продала оружия на сумму $4,6 млрд.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка
В скором времени пара намерена пожениться. Слухи о новой избраннице 55-летнего Джонни Деппа ходили давно.
Обновлено в 03:54
ЖКХ
С пятницы в Петербурге начнется периодическое протапливание
С 26 апреля в городе начнется периодическое протапливание, сообщает администрация Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:58
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33