Армия и оружие
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.
РИА Новостивчера в 22:25
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Армия и оружие
В Крыму прошли учения боевых расчетов С-400
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Шойгу рассказал о планах перевооружения армии РФ в 2019 году
В следующем году программа перевооружения российской армии будет продолжена и, согласно планам Министерства обороны, уровень оснащённости войск современным вооружением должен составить 67 процентов.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
В Алтайском крае начался оперативный сбор офицеров ЦВО
Оперативный сбор руководящего состава 41-й армии Центрального военного округа начался в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Трамп подписал указ о создании командования Космических сил
Дональд Трамп подписал указ о создании объединенного боевого командования Космическими силами, сообщается на сайте Белого дома.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
Великобритания вернет стратегию борьбы с Россией времен холодной войны
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его страна восстанавливает военную стратегию противодействия угрозам со стороны России, которая не использовалась со времен холодной войны.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
«Князь Владимир» ударит «Булавой» по целям на Камчатке
Испытания прошли успешно, и ракеты поразили все цели, размещенные на полигоне Кура.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
В отбитом у боевиков районе Алеппо откроют поликлинику
В Алеппо завершают строительство медицинского центра - первой поликлиники в одном из районов города, который долгое время был в руках боевиков.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Часть боевиков после поражения в Сирии переместилась в Африку — СБ РФ
После поражения в Сирии и Ираке часть боевиков переместилась в Африку, где образовала бандитские анклавы террористических группировок.
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Британский спецназ идет на Донбасс
Обновлено вчера в 06:51
Армия и оружие
Путин вручил госнаграды за укрепление обороноспособности страны
Президент России Владимир Путин по окончании открытой части заседания коллегии Минобороны, которое прошло во вторник, 18 декабря, вручил государственные награды за укрепление обороноспособности страны.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
Сирийцы получили тульские пряники и мячи от «Спартака»
Гражданам были переданы одна тонна хлеба, 482 килограмм тульских пряников, 22 комплекта спортивной формы, а также пять футбольных мячей от московского футбольного клуба «Спартак».
Обновлено вчера в 14:43
Армия и оружие
В ДНР заподозрили Запад в создании на Украине аналога «белых касок»
Западные разведки пытаются создать на Украине аналог сирийской неправительственной организации "Белые каски", убеждены в Донецкой народной республике.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Порошенко заявил, что в мобилизации на Украине нет необходимости
Ситуация на Украине находится под контролем государства и не требует объявления мобилизации, но в случае "открытой наземной агрессии РФ" она будет объявлена незамедлительно, заявляет президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
Госдеп предложил спросить Японию о базе России в Венесуэле
Палладино предложил обратиться за комментарием к России.
Обновлено вчера в 18:15