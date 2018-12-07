Армия и оружие

Госдеп США обвинил власти Сирии в ноябрьской провокации в Алеппо
Известия
14:17

Госдепартамент США обвинил сирийские власти в ноябрьской провокации на северо-западе Алеппо с применением слезоточивого газа.
Известия14:17

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Великобритания разделяет позицию США по химатаке боевиков под Алеппо

Московский Комсомолец17:40

Лондон вслед за Вашингтоном подверг сомнению факт химатаки боевиков под Алеппо 24 ноября

ТАСС17:19

США отказались считать боевиков виновными в химатаке в Алеппо

ФАН16:05

США обвиняют Россию и Сирию в инсценировке химической атаки в Алеппо

Эхо Москвы17:03

США: «Химатаку» в Алеппо инсценировала Россия

Росбалт14:34

США обвинили Россию и Сирию в инсценировке химатаки в Алеппо

РБК14:16

Госдеп отказался считать боевиков виновными в химатаке в Алеппо

РИА Новости13:44
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Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие

В ДНР заявили о готовящейся провокации ВСУ с химоружием в Донбассе

Украинские силовики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в Донбассе по модели "Белых касок" в Сирии, рассказали в командовании ДНР.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие

Концертом отметили 101 летний юбилей МВОКУ

На сцене концертного зала «Вегас Сити Холл» прошёл праздничный концерт в честь 101-летия Московского высшего общевойскового командного училища.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

Автомат ШАК-12 – валит с первого попадания

Обновлено в 20:01
Армия и оружие

Новейший истребитель Китая обнаружили в США

В 2017 году новый самолёт был принят на вооружение ВВС НОАК.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

WP назвала кандидата Трампа на пост главы Комитета начштабов

Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерала Марка Милли.
Обновлено в 19:17
Армия и оружие

Военные моряки Канады конфисковали более 17 тонн кокаина

Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Крымских срочников впервые отправили служить на Северный флот

Обновлено в 11:01
Армия и оружие

В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения

В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ

Эксперты НАТО признали уязвимость своих средств коммуникации и цифровой инфраструктуры перед российскими комплексами радиоэлектронной борьбы.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Для российских десантников разработают новые парашюты

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Минобороны Украины анонсировало новые провокации в Керченском проливе

Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные кадры посадки Су-34

Источник видеозаписи: youtube.com / Минобороны России Стоит отметить, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых погодных условиях.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

США заблокировали продажу Израилем истребителей F-16 Хорватии

Соединенные Штаты заблокировали сделку Израиля и Хорватии по продаже последней истребителей F-16 американского производства, прошедших израильскую модернизацию, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на официальные источники в Тель-Авиве.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Министр обороны Турции призвал США отказаться от помощи террористам

Анкара призывает США положить конец связям с террористической организацией YPG/PKK и отказаться от установления наблюдательных пунктов вдоль сирийско-турецкой границы.
Обновлено в 13:02
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