Госдепартамент США обвинил сирийские власти в ноябрьской провокации на северо-западе Алеппо с применением слезоточивого газа.

Госдеп США обвинил власти Сирии в ноябрьской провокации в Алеппо

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о готовящейся провокации ВСУ с химоружием в Донбассе Украинские силовики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в Донбассе по модели "Белых касок" в Сирии, рассказали в командовании ДНР.

Армия и оружие Армия и оружие Концертом отметили 101 летний юбилей МВОКУ На сцене концертного зала «Вегас Сити Холл» прошёл праздничный концерт в честь 101-летия Московского высшего общевойскового командного училища.

Армия и оружие Армия и оружие Автомат ШАК-12 – валит с первого попадания

Армия и оружие Армия и оружие Новейший истребитель Китая обнаружили в США В 2017 году новый самолёт был принят на вооружение ВВС НОАК.

Армия и оружие Армия и оружие WP назвала кандидата Трампа на пост главы Комитета начштабов Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС генерала Марка Милли.

Армия и оружие Армия и оружие Военные моряки Канады конфисковали более 17 тонн кокаина

Армия и оружие Армия и оружие Крымских срочников впервые отправили служить на Северный флот

Армия и оружие Армия и оружие В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии.

Армия и оружие Армия и оружие В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ Эксперты НАТО признали уязвимость своих средств коммуникации и цифровой инфраструктуры перед российскими комплексами радиоэлектронной борьбы.

Армия и оружие Армия и оружие Для российских десантников разработают новые парашюты

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины анонсировало новые провокации в Керченском проливе

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало уникальные кадры посадки Су-34 Источник видеозаписи: youtube.com / Минобороны России Стоит отметить, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых погодных условиях.

Армия и оружие Армия и оружие США заблокировали продажу Израилем истребителей F-16 Хорватии Соединенные Штаты заблокировали сделку Израиля и Хорватии по продаже последней истребителей F-16 американского производства, прошедших израильскую модернизацию, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на официальные источники в Тель-Авиве.