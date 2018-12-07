Армия и оружие

Госдеп США обвинил власти Сирии в ноябрьской провокации в Алеппо
Известия
14:17

Госдепартамент США обвинил сирийские власти в ноябрьской провокации на северо-западе Алеппо с применением слезоточивого газа.
Известия14:17

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США: «Химатаку» в Алеппо инсценировала Россия

Росбалт14:34

Госдеп США обвинил власти Сирии в ноябрьской провокации в Алеппо

Известия14:17

США обвинили Россию и Сирию в инсценировке химатаки в Алеппо

РБК14:16

В Минобороны России отвергли обвинения в инсценировки химической атаки в Сирии

Эхо Москвы15:00

Госдеп отказался считать боевиков виновными в химатаке в Алеппо

РИА Новости13:44

Госдеп назвал ложью утверждения России и Сирии о химической атаке в Алеппо

Дождь15:11

Сирия: корреспондент ФАН узнал подробности о химической атаке в Алеппо

ФАНвчера в 02:00
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Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствую расследованию химатаки в Алеппо

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Украина обещает снова отправить военные корабли в Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев и в дальнейшем намерен отправлять свои военные корабли через Керченский пролив.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

В Петербурге открыли бюст великого князя Михаила Павловича

На территории Михайловской военной артиллерийской академии сегодня открыли бюст основателя учебного заведения великого князя Михаила Павловича.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ

Эксперты НАТО признали уязвимость своих средств коммуникации и цифровой инфраструктуры перед российскими комплексами радиоэлектронной борьбы.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения

В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Состав Северного флота впервые пополнят крымские призывники

Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные кадры посадки Су-34

Источник видеозаписи: youtube.com / Минобороны России Стоит отметить, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых погодных условиях.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Для российских десантников разработают новые парашюты

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

США закончили на 20% подготовку в Сирии 40 тыс. местных бойцов

Обновлено в 11:32
Армия и оружие

США заблокировали продажу Израилем истребителей F-16 Хорватии

Соединенные Штаты заблокировали сделку Израиля и Хорватии по продаже последней истребителей F-16 американского производства, прошедших израильскую модернизацию, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на официальные источники в Тель-Авиве.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

ВСУ за неделю 137 раз нарушили режим тишины в ДНР

Украинские войска за минувшую неделю 137 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 23 населенных пункта ДНР.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

США позаимствовали у России и СССР космические технологии

Основываясь на технологии СССР Соединенные Штаты начали разработку авиционно-космической системы.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

В Военной академии связи прошел выпуск 7-ой научной роты

В научной роте состоялось праздничное мероприятие, посвященное торжественной отправке операторов 7-го призыва, выслуживших установленный срок военной службы по призыву.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие

В Афганистане в результате нападения погибли 14 военных

По данным телеканала, в результате боестолкновения, произошедшего на северо-западе страны, погибли 14 военнослужащих.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Госиспытания новой субмарины «Ясень-М» начнутся в 2019 году

Собеседник агентства уточнил, что сейчас "Казань" на заводских испытаниях и должна еще несколько раз выйти в море.
Обновлено в 09:39
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Алеппо
Город в Сирии
Крупнейший город Сирии и центр одноимённой, самой населённой мухафазы страны. Расположен в нахии Горы Симеона, района Джебель-Семъан. С населением в 2 301 570 жителей Алеппо являлся и одним из самых крупных городов Леванта. На протяжении многих веков Алеппо был самым крупным городом в Великой Сирии и третьим по величине в Османской империи, после Константинополя и Каира.
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