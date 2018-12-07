Госдепартамент США обвинил сирийские власти в ноябрьской провокации на северо-западе Алеппо с применением слезоточивого газа.

Госдеп США обвинил власти Сирии в ноябрьской провокации в Алеппо

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: США препятствую расследованию химатаки в Алеппо Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.

Армия и оружие Армия и оружие Украина обещает снова отправить военные корабли в Керченский пролив Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев и в дальнейшем намерен отправлять свои военные корабли через Керченский пролив.

Армия и оружие Армия и оружие В Петербурге открыли бюст великого князя Михаила Павловича На территории Михайловской военной артиллерийской академии сегодня открыли бюст основателя учебного заведения великого князя Михаила Павловича.

Армия и оружие Армия и оружие В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ Эксперты НАТО признали уязвимость своих средств коммуникации и цифровой инфраструктуры перед российскими комплексами радиоэлектронной борьбы.

Армия и оружие Армия и оружие В феврале 2019 года в Самарской области пройдут крупные военные учения В 2019 году на полигонах Поволжья пройдет больше 20 учений второй гвардейской общевойсковой армии.

Армия и оружие Армия и оружие Состав Северного флота впервые пополнят крымские призывники

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны опубликовало уникальные кадры посадки Су-34 Источник видеозаписи: youtube.com / Минобороны России Стоит отметить, что истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых погодных условиях.

Армия и оружие Армия и оружие Для российских десантников разработают новые парашюты

Армия и оружие Армия и оружие США закончили на 20% подготовку в Сирии 40 тыс. местных бойцов

Армия и оружие Армия и оружие США заблокировали продажу Израилем истребителей F-16 Хорватии Соединенные Штаты заблокировали сделку Израиля и Хорватии по продаже последней истребителей F-16 американского производства, прошедших израильскую модернизацию, сообщает американское интернет-издание Axios со ссылкой на официальные источники в Тель-Авиве.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ за неделю 137 раз нарушили режим тишины в ДНР Украинские войска за минувшую неделю 137 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 23 населенных пункта ДНР.

Армия и оружие Армия и оружие США позаимствовали у России и СССР космические технологии Основываясь на технологии СССР Соединенные Штаты начали разработку авиционно-космической системы.

Армия и оружие Армия и оружие В Военной академии связи прошел выпуск 7-ой научной роты В научной роте состоялось праздничное мероприятие, посвященное торжественной отправке операторов 7-го призыва, выслуживших установленный срок военной службы по призыву.

Армия и оружие Армия и оружие В Афганистане в результате нападения погибли 14 военных По данным телеканала, в результате боестолкновения, произошедшего на северо-западе страны, погибли 14 военнослужащих.