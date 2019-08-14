с чего всё началось

Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

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