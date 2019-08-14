Политика
Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в АзииРЕН ТВ вчера в 23:31
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
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Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США.
— Андреа Томпсон, американская актрисаГазета.Ru вчера в 23:54
с чего всё началось
О планах Соединенных Штатах рассказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, слова которой привело агенство Associated Press.Телеканал 360°02:01
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США анонсировали консультации с союзниками о размещении ракет в Азии
Московский Комсомолецвчера в 23:42
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