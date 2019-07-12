Политика
Госдеп США не хочет обсуждать Донбасс по предложению ЗеленскогоGazeta.SPb 13:52
В Госдепе считают, что Минским соглашениям мешает отсутствие политической воли у РФ. Президент Украины Владимир Зеленский предложил в Facebook пригласить к обсуждению ситуации лидеров Великобритании и США.
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с чего всё началось
Зеленский 8 июля на странице Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".ТАСС11:18
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