Зеленский 8 июля на странице Facebook обратился к Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе".

с чего всё началось

В Госдепе считают, что Минским соглашениям мешает отсутствие политической воли у РФ. Президент Украины Владимир Зеленский предложил в Facebook пригласить к обсуждению ситуации лидеров Великобритании и США.

Госдеп США не хочет обсуждать Донбасс по предложению Зеленского

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