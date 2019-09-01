Армия и оружие

ИзвестияИзвестияГосдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам. Об этом в ответ на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии завили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.
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Госдеп США: авиаудар по террористам «Аль-Каиды» в Сирии был целенаправленным и точечным

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В Госдепе прокомментировали операцию США в Идлибе

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Госдеп возмутился российскими новостями

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Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

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Операцию в Идлибе назвали целенаправленным ответом террористам

РЕН ТВ15:43

Госдеп: операция США в Идлибе была «точным и целенаправленным» ответом террористам

ТАСС15:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Вашингтон
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Премьер Дмитрий Медведев проведет в подмосковном Красногорске совещание по строительству школ и детских садов в рамках реализации национальных проектов.
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Армия и оружие

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в Донбассе

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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

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Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
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Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
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КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом о желании запустить в стране главные реформы в течение первого года его президентства, сообщает агентство УНИАН.
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Володин заявил о политизации Польшей итогов Второй мировой войны

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