Армия и оружие

ИзвестияИзвестияГосдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам

Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам. Об этом в ответ на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии завили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.
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Госдеп возмутился российскими новостями

Lenta.ru16:31

Госдепартамент обвинил российские СМИ в продвижении недостоверных сведений об атаке США в Идлибе

Коммерсантъ17:08

В Госдепе прокомментировали операцию США в Идлибе

RT на русском16:32

Госдеп назвал операцию в Идлибе целенаправленным ответом террористам

РБК18:18

Госдеп США: авиаудар по террористам «Аль-Каиды» в Сирии был целенаправленным и точечным

Вести.Ru16:24

Операцию в Идлибе назвали целенаправленным ответом террористам

РЕН ТВ15:43

Госдеп: операция США в Идлибе была «точным и целенаправленным» ответом террористам

ТАСС15:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Российская газета вчера в 11:29
Общество

Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию побережья из-за урагана

На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Хоккей

«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" выиграли Кубок Открытия, победив московский ЦСКА в первом матче чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
РИА Новости 11:45
Экономика

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия 19:22
Армия и оружие

Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
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Происшествия

AFP: при обрушении здания в Мали погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате обрушения трехэтажного здания в малийской столице Бамако.
ТАСС 16:52
Авто

Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей

За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
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Экономика

ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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Свежий геймплейный ролик Greedfall демонстрирует боевую систему

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Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет

Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
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StarHit.ru 20:00
Происшествия

Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche

Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
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Происшествия

В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Происшествия

МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Общество

На проект «Сфера» выделят более 10 млрд рублей до 2022 года

Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".
ТАСС 18:10
Политика

Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана в США

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Космос

Обычные земные вещи астронавты не смогут сделать в космосе

Газированная вода в космосе может стать причиной летального исхода после отрыжки, письма вместо ручек люди пишут специальными карандашами, а также они не могут долго смотреть на горящую спичку или кипятить воду в чайнике.
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В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона

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Консерваторам грозит отстранение от партии при препятствии брекситу

Депутаты от Консервативной партии, которые будут препятствовать осуществлению брексита без сделки, могут быть лишены права представлять данную политическую силу в Палате общин и избираться от неё.
RT на русском 19:15
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Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Армия и оружие

Роскосмос дал старт производству мощнейших «царь-двигателей»

НПО «Энергомаш», подчиненное Роскосмосу, запускает серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
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Xiaomi скоро представит беспроводные наушники AirDots Pro 2

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Политика

Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
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Экономика

Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России

Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.
Известия 18:51
Авто

Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре

Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Политика

Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 30 августа в 12:28
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Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч

Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
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«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
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Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд

В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Армия и оружие

Опубликованы архивные фотографии начала Второй мировой войны

Издание Wiadomości в сотрудничестве с Национальным цифровым архивом Польши представило архивные фотографии, на которых запечатлены события первых дней Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года.
Lenta.ru 10:06
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