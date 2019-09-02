Армия и оружие
ИзвестияГосдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам. Об этом в ответ на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии завили в Госдепартаменте Соединенных Штатов.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Российская газета вчера в 11:29
Общество
Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию побережья из-за урагана
На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Хоккей
«Авангард» прервал неудачную серию с ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Хоккеисты омского "Авангарда" выиграли Кубок Открытия, победив московский ЦСКА в первом матче чемпионата КХЛ сезона-2019/20.
РИА Новости 11:45
Экономика
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.
Известия 19:22
Армия и оружие
Нарышкин указал на опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Известиям» заявил, что система коллективной безопасности, существовавшая почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушается Соединенными Штатами.
Известия 17:48
Происшествия
AFP: при обрушении здания в Мали погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате обрушения трехэтажного здания в малийской столице Бамако.
ТАСС 16:52
Авто
Уникальный суперкар Bugatti продали на «Авто.ру» за 234 000 000 рублей
За Bugatti EB 110 SS, выпущенный в 1993 году, просили 234 миллиона рублей.
Wroom.ru 15:26
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Игры
Свежий геймплейный ролик Greedfall демонстрирует боевую систему
Игромания.ру 04:46
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Шоу-бизнес
Тимати подверг себя опасности на отдыхе
Тимур Юнусов, более известный как Тимати, несколько недель отдыхает вместе с семьей в жарких странах и делится с подписчиками необычными видео и фотографиями.
StarHit.ru 20:00
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Происшествия
В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru 19:12
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Общество
На проект «Сфера» выделят более 10 млрд рублей до 2022 года
Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".
ТАСС 18:10
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана в США
Народные новости 29 августа в 17:54
Космос
Обычные земные вещи астронавты не смогут сделать в космосе
Газированная вода в космосе может стать причиной летального исхода после отрыжки, письма вместо ручек люди пишут специальными карандашами, а также они не могут долго смотреть на горящую спичку или кипятить воду в чайнике.
OAnews 30 августа в 00:00
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
Москва 24 09:06
Политика
Консерваторам грозит отстранение от партии при препятствии брекситу
Депутаты от Консервативной партии, которые будут препятствовать осуществлению брексита без сделки, могут быть лишены права представлять данную политическую силу в Палате общин и избираться от неё.
RT на русском 19:15
Экономика
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Армия и оружие
Роскосмос дал старт производству мощнейших «царь-двигателей»
НПО «Энергомаш», подчиненное Роскосмосу, запускает серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Фонтанка.Ру 03:42
Гаджеты
Xiaomi скоро представит беспроводные наушники AirDots Pro 2
Экономика сегодня 14:18
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Экономика
Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России
Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.
Известия 18:51
Авто
Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Политика
Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 30 августа в 12:28
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru 16:16
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Наука
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Армия и оружие
Опубликованы архивные фотографии начала Второй мировой войны
Издание Wiadomości в сотрудничестве с Национальным цифровым архивом Польши представило архивные фотографии, на которых запечатлены события первых дней Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года.
Lenta.ru 10:06