Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию об угрозе санкций и прекращения поставок американского оружия, в частности, - отмены поставок истребителей пятого поколения F-35, в случае приобретения страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, при этом Вашингтон долгие годы предлагал Анкаре купить системы Patriot.

Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400

Армия и оружие Армия и оружие США начали выводить войска из Сирии США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Армия и оружие Армия и оружие Стартовал оперативный сбор руководителей Сухопутных войск России Оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск (СВ) России начался в Москве.

Армия и оружие Армия и оружие Морская пехота в Приморье отрабатывает десантирование с воздуха Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.

Армия и оружие Армия и оружие В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании

Армия и оружие Армия и оружие «Брест» поставил минное заграждение в Баренцевом море Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота выполнил задачи минных постановок в морских полигонах боевой подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие В Воздушно-десантных войсках появилась полноценная научная рота Сегодня на доукомплектование Воздушно-десантных войск (ВДВ) отобрали двадцать лучших молодых ученых и дипломированных инженеров, чтобы они продолжили свою службу в специальном подразделении – научно-производственной роте ВДВ.

Армия и оружие Армия и оружие В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей» Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова разъяснила функции российских военных в Азовском море Москва «не наращивает военного присутствия в Азовском море», и российские военно-морские базы там отсутствуют, отметила дипломат, добавив, что страна занимается только охраной Крымского моста.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ нанесли массированный минометный удар по западу Донецка

Армия и оружие Армия и оружие Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники.

Армия и оружие Армия и оружие Около 1,5 сирийцев вернулись в пригород Дамаска Инженер по восстановлению Дамаска, Сирийская Арабская Республика, Наим аль-Айсад сообщил, что около полутора тысяч сирийцев или 300 семей вернулись домой в пригород столицы Ярмук, который освободили от боевиков.

Армия и оружие Армия и оружие Турчинов: Если понадобится, мы уничтожим Крымский мост

Армия и оружие Армия и оружие Украина объяснила высокие небоевые потери Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объяснил проблемами общества высокие небоевые потери, которые несет Украина в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Японские истребители сопроводили российский Су-24