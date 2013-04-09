Армия и оружие

Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Комсомольская правда
19:39

Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию об угрозе санкций и прекращения поставок американского оружия, в частности, - отмены поставок истребителей пятого поколения F-35, в случае приобретения страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, при этом Вашингтон долгие годы предлагал Анкаре купить системы Patriot.
Комсомольская правда19:39

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Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400

Комсомольская правда19:39

США пригрозили Турции санкциями за закупку российских С‐400

Телеканал 360°20:09

США напомнили об угрозе санкций и прекращения поставок оружия Турции за закупку С-400

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Из двух ракет Турции предложили выбрать меньшие

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RT на русском12:19

США пытаются сорвать контракт на поставку Турции С-400, заявил эксперт

РИА Новости03:23
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Армия и оружие

США начали выводить войска из Сирии

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Армия и оружие

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