Армия и оружие
Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Турцию об угрозе санкций и прекращения поставок американского оружия, в частности, - отмены поставок истребителей пятого поколения F-35, в случае приобретения страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400, при этом Вашингтон долгие годы предлагал Анкаре купить системы Patriot.
Комсомольская правда19:39
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Армия и оружие
США начали выводить войска из Сирии
США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Стартовал оперативный сбор руководителей Сухопутных войск России
Оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск (СВ) России начался в Москве.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Морская пехота в Приморье отрабатывает десантирование с воздуха
Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
«Брест» поставил минное заграждение в Баренцевом море
Экипаж малого противолодочного корабля «Брест» Кольской флотилии Северного флота выполнил задачи минных постановок в морских полигонах боевой подготовки.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
В Воздушно-десантных войсках появилась полноценная научная рота
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Обновлено в 17:40
Армия и оружие
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Армия и оружие
Захарова разъяснила функции российских военных в Азовском море
Москва «не наращивает военного присутствия в Азовском море», и российские военно-морские базы там отсутствуют, отметила дипломат, добавив, что страна занимается только охраной Крымского моста.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
ВСУ нанесли массированный минометный удар по западу Донецка
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество
Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Около 1,5 сирийцев вернулись в пригород Дамаска
Инженер по восстановлению Дамаска, Сирийская Арабская Республика, Наим аль-Айсад сообщил, что около полутора тысяч сирийцев или 300 семей вернулись домой в пригород столицы Ярмук, который освободили от боевиков.
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Армия и оружие
Турчинов: Если понадобится, мы уничтожим Крымский мост
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Украина объяснила высокие небоевые потери
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объяснил проблемами общества высокие небоевые потери, которые несет Украина в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Японские истребители сопроводили российский Су-24
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
В поисках дрона: какие ударные аппараты получит Россия
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что работа по этому направлению является приоритетной для Минобороны и уже к весне 2019 года изделие под индексом С-70 совершит первый полет.
Обновлено в 16:02