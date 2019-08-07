Общество

Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублейТАСС 06:52

Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила в среду журналистам министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.
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