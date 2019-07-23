Ранее директор Госбюро расследований Роман Труба анонсировал вызов бывшего лидера страны на допрос по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Политика Госдума разрешила россиянам охотиться с луками Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.

Экономика ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.

Футбол «Зенит» и Дзюба зимой возобновят переговоры о продлении контракта Руководство "Зенита" и форвард Артем Дзюба зимой вернутся к переговорам о продлении контракта футболиста.

Политика Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.

Кино Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда» Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.

Политика Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что завершает работу в комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции и переходит в комитет по международным делам, в котором хотела работать еще с 2016 года.

Спорт Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.

Происшествия Вандалы в Кисловодске уничтожили барельеф Лермонтова В национальном парке "Кисловодский" в ночь на среду трое неизвестных выломали из стены барельеф поэта Михаила Лермонтова.

Политика Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.

Экономика Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия» Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».

Гаджеты Apple готовится представить три новых iPhone в 2019 году На своей презентации в сентябре корпорация Apple представит три новые версии смартфонов iPhone.

Армия и оружие Россия начала поставку в Китай второго полкового комплекта ЗРК С-400 Из порта Усть-Луга отправилось судно, в котором находится первая партия техники, входящая в состав второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Единоборства Умер российский боксер Максим Дадашев В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.

Гаджеты Умный экран Google Nest Hub Max появится в продаже 9 сентября Умный домашний экран Google Nest Hub Max, который был впервые продемонстрирован на конференции Google I/O 2019, появится в продаже 9 сентября.

Гаджеты Nokia представила два новых кнопочных телефона Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила два новых функциональных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).

Политика Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно 1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.

Культура Объявлен лонг-лист Букеровской премии Лонг-лист соискателей Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке, объявлен в Лондоне.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.

Здоровье Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.

Происшествия В Хабаровском крае задержан глава отдела МЧС по делу о пожаре в лагере Следственный комитет России задержал главу отдела надзорной деятельности районного управления МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, который подозревается в халатности по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми».

Футбол Мирзов определился с игровым номером в «Спартаке» Как сообщает пресс-служба лиги, Мирзов будет выступать за красно-белых под номером 9. Ранее под ним выступали Зе Луиш, Денис Давыдов, Роман Широков, Артём Дзюба и другие футболисты.