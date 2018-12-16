Финансы
Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK. Новый финансовый год начнется в Японии с апреля 2019 года и закончится в марте 2020.
REGNUMвчера в 23:47
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Финансы
Повышение ставки ЦБ усилит рубль
В ЦБ не исключали того, что могут повысить ставку для защиты рубля от будущих угроз в виде санкций, чтобы снизить удар, не допустить высокой волатильности.
Обновлено вчера в 05:48
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено вчера в 15:48
Финансы
Минстрой прогнозирует подорожание ипотеки для россиян
К сожалению, Минстрой России никак не может повлиять на ситуацию, добавил Стасишин.
Обновлено вчера в 10:23
Финансы
Курс доллара достиг максимума с мая 2017 года
Индекс доллара Bloomberg вырос до самого высокого уровня с мая 2017 года после того, как стало известно, что в ноябре розничные продажи в США выросли на 0.2% м/м против прогноза 0.1%, что еще больше укрепило ожидания повышения ставки ФРС на следующей неделе.
Обновлено вчера в 09:30
Финансы
ЦБ: отток капитала из России в 2018 году составит $54 млрд
ЦБ ожидает, что отток капитала из России в 2018 году составит $54 млрд, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 09:39
Финансы
Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение
Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.
Обновлено вчера в 11:22
Финансы
В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ
Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 09:57
Финансы
ЦБ РФ сообщил о росте международных резервов РФ за неделю
Международные резервы России за неделю увеличились на 1,5 миллиарда долларов США, сообщает Центробанк РФ.
Обновлено 13 декабря в 09:23
Финансы
Основные фондовые индексы Европы снизились в четверг
Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы завершили слабым снижением торги в четверг, инвесторы отреагировали на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено вчера в 00:23
Финансы
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай продолжает расти
Реальный объем иностранных инвестиций в январе-ноябре составил 793,3 миллиарда юаней, сократившись в годовом выражении на 1,3%. В долларах этот показатель составил 121,3 миллиарда долларов (увеличение на 1,1%).
Обновлено вчера в 06:08
Финансы
Сбербанк прогнозирует падение рубля в следующем году
Предполагается, что стоимость доллара в этот период установится на уровне 65 — 70 рублей, а инфляция достигнет 4 — 5%. Более ранние прогнозы предрекали курс в 66,5 руб. за доллар в следующем году, и 67 руб. в 2020 году.
Обновлено вчера в 15:15
Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексов
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг незначительным снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:01 мск потерял 0,04% к предыдущему закрытию и составил 2369,33 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,12% до 1124,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено 13 декабря в 02:30
Финансы
Прибыль «Сбербанка» за этот год составит 840-870 млрд рублей
Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ в 2018 году превысит 800 млрд рублей, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.
Обновлено вчера в 03:30
Финансы
Время доставать банки: дачники могут лишиться своих взносов
Как пишет «Коммерсант», в отсутствие ограничений сборы членов СНТ могут оказаться в ненадёжных банках, которые в любой момент могут лишиться лицензии.
Обновлено 13 декабря в 02:30
Финансы
Курсы валют на сегодня
По сведениям ЦБ РФ, курсы валют сегодня, 15 декабря, выглядят следующим образом: Доллар США стоит 66,2550 руб (предыдущее значение 66,4337) Евро стоит 75,3916 руб (предыдущее значение 75,3890)
Обновлено в 01:27