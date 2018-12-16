Новый финансовый год начнется в Японии с апреля 2019 года и закончится в марте 2020. Рекордный размер государственного бюджеты страны восходящего солнца составит 101 трлн йен или 891 млрд долларов по текущему валютному курсу, при бюджете 97,7 трлн йен на текущий финансовый год.

Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

Финансы Финансы Зачем ЦБ возобновил покупку валюты, по версии Набиуллиной При чём основанием для закупки валюты, высказано всё тоже бюджетное правило.

Финансы Финансы Минстрой прогнозирует подорожание ипотеки для россиян К сожалению, Минстрой России никак не может повлиять на ситуацию, добавил Стасишин.

Финансы Финансы Уолл-стрит слабо изменилась на фоне ухода инвесторов в защитные акции Акции защитных секторов показали наиболее существенный рост в процентном выражении из 11 основных секторов S&P. Индекс сектора коммунальных услуг прибавил 0,9 процента, сектор недвижимости поднялся на 0,6 процента, а сектор производителей товаров массового потребления вырос на 0,7 процента.

Финансы Финансы ЦБ РФ установил курс евро с 15 декабря в размере 75,389 руб Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 декабря, составляет 75,389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,26 коп.

Финансы Финансы Банк России в очередной раз подтвердил свой контроль над рынком ЦБ РФ в очередной раз подтвердил свой контроль над рынком, просигнализировав инвесторам повышением ставки о том, что текущие как внешние (риски рыночной волатильности и санкционные риски), так и внутренние (проинфляционные) риски находятся под бдительной оценкой регулятора.

Финансы Финансы Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.

Финансы Финансы В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.

Финансы Финансы Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.

Финансы Финансы Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.

Финансы Финансы Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.

Финансы Финансы Эксперты стали ожидать меньшего числа подъемов ставки ФРС Эксперты стали ожидать меньшего числа подъемов базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США в следующем году.

Финансы Финансы Отказ от доллара: что грозит бизнесу Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.

Финансы Финансы Объемы кредитования в Китае почти удвоились в ноябре Объемы нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае увеличились в ноябре 2018 года до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, следует из отчета Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны).

Финансы Финансы Нацбанк Украины сохранил учётную ставку 13 декабря 2018 года правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учётную ставку на уровне 18% годовых.