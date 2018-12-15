Финансы
Новый финансовый год начнется в Японии с апреля 2019 года и закончится в марте 2020. Рекордный размер государственного бюджеты страны восходящего солнца составит 101 трлн йен или 891 млрд долларов по текущему валютному курсу, при бюджете 97,7 трлн йен на текущий финансовый год.
REGNUM14 декабря в 23:47
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В Японии будет принят рекордный бюджет на следующий финансовый год
Московский Комсомолецвчера в 19:15
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Финансы
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В 2018 году Минфин Крыма перечислил на счет Фонда защиты вкладчиков более 555 млн рублей на выплату компенсаций крымчан по вкладам свыше 700 тысяч рублей.
Обновлено в 02:32
Финансы
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Сегодня, 14 декабря, Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% п. п до 7,75% годовых.
Обновлено 14 декабря в 05:33
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 15 копеек – до 66,38 рубля, курс евро поднялся на 13 копеек – до 75,36 рубля.
Обновлено 14 декабря в 16:36
Финансы
Основные фондовые индексы Европы снизились в четверг
Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы завершили слабым снижением торги в четверг, инвесторы отреагировали на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Обновлено 14 декабря в 10:30
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено 14 декабря в 15:48
Финансы
Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году
Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.
Обновлено 14 декабря в 03:28
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Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле
Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.
Обновлено 13 декабря в 10:55
Финансы
Уолл-стрит закрылась ростом на фоне оптимизма в отношении торговли
Президент США Дональд Трамп сказал в интервью Рейтер, что торговые переговоры с Пекином продолжаются по телефону и что он не будет повышать пошлины на импорт китайской продукции, пока не поймет, заключат стороны сделку или нет.
Обновлено 13 декабря в 01:32
Финансы
Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям
По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.
Обновлено 14 декабря в 10:00
Финансы
Отказ от доллара: что грозит бизнесу
Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.
Обновлено 14 декабря в 04:29
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учётную ставку
13 декабря 2018 года правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учётную ставку на уровне 18% годовых.
Обновлено 14 декабря в 01:47
Финансы
Минфин прокомментировал идею передачи Связь-банка на баланс Промсвязьбанка
Идея передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка кажется хорошей, она сейчас прорабатывается, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено 14 декабря в 06:30