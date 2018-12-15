Новый финансовый год начнется в Японии с апреля 2019 года и закончится в марте 2020. Рекордный размер государственного бюджеты страны восходящего солнца составит 101 трлн йен или 891 млрд долларов по текущему валютному курсу, при бюджете 97,7 трлн йен на текущий финансовый год.

Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

Финансы Финансы Минфин Крыма перечислил в Фонд защиты вкладчиков более 555 млн рублей В 2018 году Минфин Крыма перечислил на счет Фонда защиты вкладчиков более 555 млн рублей на выплату компенсаций крымчан по вкладам свыше 700 тысяч рублей.

Финансы Финансы ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,75% годовых Сегодня, 14 декабря, Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% п. п до 7,75% годовых.

Финансы Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 15 копеек – до 66,38 рубля, курс евро поднялся на 13 копеек – до 75,36 рубля.

Финансы Финансы Основные фондовые индексы Европы снизились в четверг Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы завершили слабым снижением торги в четверг, инвесторы отреагировали на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Финансы Финансы Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен.

Финансы Финансы ЦБ РФ сообщил о росте международных резервов РФ за неделю Международные резервы России за неделю увеличились на 1,5 миллиарда долларов США, сообщает Центробанк РФ.

Финансы Финансы Что означает сворачивание стимулов ЕЦБ На этой неделе ЕЦБ объявил о сворачивании программы.

Финансы Финансы Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.

Финансы Финансы Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году Сбербанк планирует получить $13-13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году.

Финансы Финансы Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.

Финансы Финансы Уолл-стрит закрылась ростом на фоне оптимизма в отношении торговли Президент США Дональд Трамп сказал в интервью Рейтер, что торговые переговоры с Пекином продолжаются по телефону и что он не будет повышать пошлины на импорт китайской продукции, пока не поймет, заключат стороны сделку или нет.

Финансы Финансы Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.

Финансы Финансы Отказ от доллара: что грозит бизнесу Заметьте, речь идет только и исключительно о деятельности бизнеса – никто и словом не обмолвился о вероятных изменениях для граждан страны.

Финансы Финансы Нацбанк Украины сохранил учётную ставку 13 декабря 2018 года правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учётную ставку на уровне 18% годовых.