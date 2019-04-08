Госавтоинспекция назвала самые опасные для водителей регионыВедомости 00:31

Сотрудники ГИБДД ранжировали регионы по числу жертв ДТП в 2018 г. Лидером списка оказался Краснодарский край, где погибло 1053 человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Политика Зеленский согласился на дебаты с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

Экономика Просадка акций «Магнита» на объявленное предложение «Магнита» была неоправданной Принимая во внимание, что TPG Group, ЕБРР и "Севергрупп" подписали обязывающее соглашение, мы видим ограниченную вероятность того, что оно будет отменено на данном этапе.

Экономика «Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11 С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».

Происшествия Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.

Политика В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Авто Российский спорткар Aviar R67 в стиле Ford Mustang показали на фото Разработкой спорткара занялась российская компания Aviar Motors, которая электрокар создает на базе американской модели Tesla Model S. Сегодня разработчики опубликовали партию фотографий новинки, которая будет носить название Aviar R67.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Политика Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.

Здоровье Прокуратура не нашла 20 необходимых ФАПов в Новгородской области Отсутствие необходимых по закону ФАПов прокуроры установили в населённых пунктах Валдайского, Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Новгородского, Старорусского, Хвойнинского и Чудовского районов.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи Отмечается, что Соединенные Штаты очень встревожены боевыми действиями рядом с Триполи, выступают против военного наступления сил Хафтара и настоятельно призывают прекратить военные операции против ливийской столицы, пишет ТАСС.

Политика Порошенко уволил губернатора Одесской области Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.

Футбол Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.

Энергетика Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.

Культура Кикабидзе объяснил, почему не приедет на похороны Данелии Популярный советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что не сможет приехать в Москву на похороны своего друга, кинорежиссера Георгия Данелии, которые состоятся во вторник, 9 апреля, сообщает РИА Новости.

Политика Отстраненный мэр Риги Ушаков опроверг обвинения в мошенничестве Нил Ушаков ответил на обвинения в нецелесообразном расходовании бюджетных средств Отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков ответил на требование министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце о проверке своей деятельности на предмет мошенничества.

Экономика В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.

Авто В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8 Представители немецкой марки в России объявили о начале приема заказов на дизельную модификацию флагманского седана Audi A8, которая оказалась самой доступной вариацией модели на российском рынке.

Здоровье «Коммерсантъ»: 35 регионов России не закупили лекарства для ВИЧ-инфицированных Из государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ говорится, что Минздрав централизованно закупает лекарства для ВИЧ-инфицированных с 2017 года, но регионы тоже должны выделять на них деньги.

Политика Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в случае победы в предстоящем втором туре выборов первым делом решил заняться вопросом прекращения войны в Донбассе.

Происшествия В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.

Общество Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.