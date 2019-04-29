Экономика
Госавиацию просят заплатить за взлетКоммерсантъ вчера в 17:50
Агентство просит предусмотреть соответствующие траты в рамках корректировки федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.
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Шоу-бизнес
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Обновлено вчера в 08:51
Культура
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Общество
Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов
Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов.
Обновлено 27 апреля в 04:05
Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов
Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Обвал берега реки угрожает более 150 жителям поселка Сотниково
Обвал берега реки Селенги угрожает более 150 жителям бурятского поселка Сотниково, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства республики Алексея Фишева.
Обновлено в 02:00
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов
Обновлено вчера в 00:52
Происшествия
Пожар произошел на алюминиевом заводе в Красноярске
Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
Гаттузо останется на посту наставника «Милана»
Было принято решение не менять наставника. После 34 туров "россонери" с 56 очками идут на 5 строчке в турнирной таблице Серии А.
Обновлено в 01:14
Общество
Сегодня сдувает ветром все грехи – большие и маленькие
Считалось, что после этого дня должно следовать несколько солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Омске во дворе многоквартирного дома нашли мертвого младенца
В Омске около дома на ул. Лукашевича 28 апреля прохожие обнаружили тело новорожденного ребенка.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Под Воронежем горит распределительный центр «Магнита»
Крупный пожар произошёл под Воронежем в ночь на 28 апреля. В селе Нечаевка полыхают склады.
Обновлено 27 апреля в 18:39
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие
Япония решила вдвое увеличить дальность своих ракет
По данным издания, ведомство намерено увеличить дальность этих ракет до 400 км. Как отмечается, это позволит военным Японии усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны
С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Елена Летучая удивила занятиями отца
Сегодня, в день Воскресения Христова, телеведущая передала своим подписчикам поздравления от него.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Таможня забирает добро у «Талиона». Александр Ебралидзе: «Знаю»
Северо-Западное таможенное управление 22 апреля предъявило претензию на 1,8 млрд рублей компании "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД"), принадлежащей владельцу холдинга "Талион" Александру Ебралидзе.
Обновлено в 02:00
Автоспорт
Риккьярдо наказан за столкновение с Квятом
Обновлено вчера в 12:24