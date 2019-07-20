Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на УкраинеГазета.Ru 09:11
Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
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Политика
МИД Франции призвал Иран освободить британский танкер
Французское Министерство иностранных дел призвало иранские власти в ближайшее время освободить танкер Stena Impero под флагом Великобритании, задержанный в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Названы три лучших витамина для здоровья сердца
По словам экспертов, оптимальная доза составляет 500 мг в день, но если в вашем рационе присутствует достаточно витамина С, то дополнительный прием не принесет пользы для здоровья.
Обновлено в 07:53
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Наука
Илон Маск решил соединить мозг человека с компьютерным интерфейсом
Как сообщает Газета ру, Илон Маск предложил внедрять в мозг человека импалантат размером не более 4мм, который будет стимулировать нейроны.
Обновлено 18 июля в 03:36
Политика
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского
Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Прошедший лечение Борис Корчевников объявил о сборе средств
Не исключено, что лечение, которое недавно прошел Корчевников, связано с этим заболеванием.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Мордовия» впервые победила «Спартак-2»
20 июля «Мордовия» встречалась в Саранске со «Спартаком-2», и завоевала три очка.
Обновлено в 11:57
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Дармштадт» в контрольном матче
"Витесс" переиграл "Дармштадт" в товарищеском матче - 1:0. Единственный гол встречи забил Тим Матавж.
Обновлено в 10:52
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Маленькая девочка из России отравилась наркотиками на Ибице. Ребенок находился на отдыхе вместе с семьей.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Обновлено в 04:42
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Политика
В России могут ввести степень PhD
Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Красиво и удобно: Канделаки подобрала четыре модных образа
Обновлено в 11:31
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Спорт
Россия завоевала золото в синхронном плавании на ЧМ
В медальном зачете российская команда занимает второе место. Она смогла завоевать 7 золотых и 4 серебряные медали.
Обновлено вчера в 09:28