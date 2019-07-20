Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на УкраинеГазета.Ru 09:11
Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
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