Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.

Армия и оружие Саудовская Аравия согласилась разместить войска США В связи с напряженнностью в отношениях США и Ирана Вашингтон отправляет в Саудовскую Аравию еще 500 военослужащих.

Единоборства Боксеру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом Российском боксеру Максиму Дадашеву проводят трепанацию черепа после отека мозга, диагностированного у него после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 20 июля представитель российского спортсмена.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Политика Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.

Политика Британские власти рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив Британский кризисный комитет Cobra рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.

Происшествия В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.

Политика Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.

Армия и оружие Боевики «Правого сектора» в Донбассе застрелили мирного жителя Житель подконтрольной Украине Красногоровки погиб после обстрела города боевиками запрещённой в РФ организации «Правый сектор», сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, пишет сайт ДАН.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Общество В Москве начали строить станцию метро «Университет Дружбы Народов» Станцию метро "Университет Дружбы Народов" начали строить на Коммунарской линии в Москве, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Космос «Роскосмос» и РАН поддержали разработку российских луноходов Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук поддержали разработку новых отечественных луноходов.

Политика Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.

Происшествия Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии В настоящий момент актриса театра и кино находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на справочную службу больницы.

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.

Общество Названа новая версия гибели группы Дятлова Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Происшествия Аварийная посадка самолета в океане попала на видео Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.

Шоу-бизнес Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа.

Футбол Украинского футболиста «Манчестер Сити» осудили за рыбалку в России Украинский вокалист Александр Сидоренко, известный по выступлениям в составе хип-хоп-коллектива «Танок на Майдані Конго», раскритиковал поведение футболистов-соотечественников, играющих или бывающих в России.

Происшествия У самолета Sukhoi Superjet 100 во время полета треснуло лобовое стекло Сегодня, 20 июля, у самолета Sukhoi Superjet 100 во время перелета из Китая во Владивосток треснуло лобовое стекло, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Экономика ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.

Происшествия Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотленд-Ярда Электронная почта и страница Скотленд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.

Происшествия Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира в Кубке Африки Как сообщает Figaro, в конечном итоге по всей стране было задержано почти 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольные фанаты после финала Кубка африканских наций.