Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на УкраинеГазета.Ru 09:11
Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:28, Вашингтон
Армия и оружие
Саудовская Аравия согласилась разместить войска США
В связи с напряженнностью в отношениях США и Ирана Вашингтон отправляет в Саудовскую Аравию еще 500 военослужащих.
Обновлено в 03:45
Единоборства
Боксеру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом
Российском боксеру Максиму Дадашеву проводят трепанацию черепа после отека мозга, диагностированного у него после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 20 июля представитель российского спортсмена.
Обновлено в 03:57
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Политика
Британские власти рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив
Британский кризисный комитет Cobra рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» в Донбассе застрелили мирного жителя
Житель подконтрольной Украине Красногоровки погиб после обстрела города боевиками запрещённой в РФ организации «Правый сектор», сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, пишет сайт ДАН.
Обновлено в 08:51
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
В Москве начали строить станцию метро «Университет Дружбы Народов»
Станцию метро "Университет Дружбы Народов" начали строить на Коммунарской линии в Москве, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Космос
«Роскосмос» и РАН поддержали разработку российских луноходов
Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук поддержали разработку новых отечественных луноходов.
Обновлено в 08:52
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии
В настоящий момент актриса театра и кино находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на справочную службу больницы.
Обновлено вчера в 02:39
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Общество
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Общество
Денежные выплаты получили 99% пострадавших от паводка в Иркутской области
Единовременная материальная помощь выплачена 99% пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет
Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа.
Обновлено в 06:36
Футбол
Украинского футболиста «Манчестер Сити» осудили за рыбалку в России
Украинский вокалист Александр Сидоренко, известный по выступлениям в составе хип-хоп-коллектива «Танок на Майдані Конго», раскритиковал поведение футболистов-соотечественников, играющих или бывающих в России.
Обновлено в 08:39
Происшествия
У самолета Sukhoi Superjet 100 во время полета треснуло лобовое стекло
Сегодня, 20 июля, у самолета Sukhoi Superjet 100 во время перелета из Китая во Владивосток треснуло лобовое стекло, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Обновлено в 09:18
Экономика
ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами
Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотленд-Ярда
Электронная почта и страница Скотленд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира в Кубке Африки
Как сообщает Figaro, в конечном итоге по всей стране было задержано почти 200 человек из-за беспорядков, которые устроили футбольные фанаты после финала Кубка африканских наций.
Обновлено в 07:53
Футбол
«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Экономика
В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о краудфандинге
Рядовые граждане смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:17