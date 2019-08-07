Экономика

Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессииИзвестия 17:02

США и Китай обменялись новыми залпами в расширяющейся торговой войне. Администрация президента Дональда Трампа ввела 10-процентные пошлины на китайскую продукцию. В ответ Пекин обрушил курс юаня и приостановил закупки американской сельскохозяйственной продукции.
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Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии

Известия17:02

«Хаос — стихия Трампа. Даже он сам не знает, к чему приведут его решения»

Евразия Daily12:00

Торговая война между США и Китаем скажется на мировой туротрасли

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Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего

В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
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ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.
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На Ставрополье женщина подожгла сотрудницу полиции

31-летняя женщина не захотела сотрудничать со следствием. Она облила горючей жидкостью и подожгла инспектора.
Обновлено в 09:10
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Facebook подала в суд на разработчиков приложений за накрутку

Американская социальная сеть Facebook подала заявление в суд на разработчиков приложений для телефонов, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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Тренера женской сборной России по волейболу обвинили в расизме

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Несколько спецназовцев взяты в заложники сторонниками Атамбаева

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Для зарождения жизни может быть достаточно воды и синильной кислоты

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В Пулково пассажира задержали за развратные действия на борту самолета

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Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
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Армия и оружие

Зеленский выделит квартиры семьям погибших в Донбассе боевиков

"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - сообщила пресс-служба президента по итогам совещания с военным руководством по ситуации на востоке Украины.
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Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность и Иран

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Автобус с туристами загорелся в Греции

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В США иммиграционные службы задержали более 680 человек

Иммиграционные службы США задержали 680 человек в ходе крупнейшего за десятилетие рейда в штате Миссисипи.
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Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
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