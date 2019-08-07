Экономика
Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессииИзвестия 17:02
США и Китай обменялись новыми залпами в расширяющейся торговой войне. Администрация президента Дональда Трампа ввела 10-процентные пошлины на китайскую продукцию. В ответ Пекин обрушил курс юаня и приостановил закупки американской сельскохозяйственной продукции.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:32, Вашингтон
Культура
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Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57
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