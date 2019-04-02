Политика
Горсобрание Курска приняло отставку мэраРоссийская газета 06:39
Депутаты Городского Собрания Курска приняли досрочную отставку мэра Николая Овчарова, занимавшего этот пост свыше десяти лет. Вопрос о сложении полномочий инициировал на сессии сам глава администрации, попросив включить его в повестку дня.
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Политика
Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского или Порошенко
Обновлено в 06:37
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Валерия поздравила своего мужа Иосифа Пригожина с 50-летием
Певица Валерия одной из первых поздравила своего мужа Иосифа Пригожина с его 50-летием.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Кабаном называла Жанну Фриске ее подруга Ольга Орлова
Орлова и Фриске были вместе и во время работы, и в свободное от нее время, а также придумали друг другу забавные клички: Фриске называла свою подругу Орлом, а та звала ее Дольче Кабаной или Кабаном, позаимствовав прозвище в анекдоте.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Петербурге найден мертвым топ-менеджер крупной строительной компании
Компания «Авиелен А. Г.» специализируется на строительстве и является девелопером проекта «Аэропортсити».
Обновлено в 05:15
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Политика
Центризбирком Украины за ночь подсчитал менее 1% протоколов
В начале ночи Центризбирком сообщал об обработке чуть более 97% протоколов.
Обновлено в 00:24
Культура
Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman
Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.
Обновлено в 04:32
Общество
Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание
В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52
Экономика
Мордашов договорился о покупке «Ленты»
«Севергрупп» олигарха Алексея Мордашова объявила о подписании соглашений о приобретении у Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР 41,9% акций сети гипермаркетов «Лента» по цене $ 3,60 за ГДР ($ 18 за акцию).
Обновлено в 02:37
Общество
Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Кино
Звёзды «Игры престолов» начали прощаться с сериалом и своими героями
В сериале Кит сыграл ключевого героя — Джона Сноу.
Обновлено в 03:59
Политика
Госдума разрешила охоту с луком
Законопроект, который приравнивает лук к холодному метательному оружию и разрешает охоту с ним, прошел первое чтение в Государственной Думе.
Обновлено в 06:18
Экономика
Матвиенко предлагает запретить выдачу микрокредитов под залог жилья
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В новгородской школе распылили газовый баллончик
Неизвестные распылили в коридорах учебного заведения перцовый газовый баллончик, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:05
Политика
Партия Меркель призвала Зеленского конкретизировать программу
Председатель фракции ХДС / ХСС в Бундестаге сказал, что Зеленский в ближайшие три недели должен представить конкретную программу и команду Председатель фракции ХДС / ХСС в парламенте Германии Давид Вадефуль призвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского конкретизировать свои политические взгляды и представить команду, которая будет работать с ним в случае победы.
Обновлено в 05:12
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Обновлено в 05:07
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
В Екатеринбурге начали формировать списки детей, которые получат места в садиках этой осенью
Списки детей, которые осенью нынешнего года получат места в детских садах, начали формировать в районных управлениях образования.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку
Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04