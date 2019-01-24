Футбол
Горшков предрек Ракицкому участь изгоя в сборной УкраиныНева Спорт 05:17
Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий может стать изгоем в сборной Украины после перехода в петербургский «Зенит», считает бывший хавбек сине-бело-голубых Александр Горшков.
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Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный
В 1973-м окончил факультет журналистики МГУ, а через шесть лет стал кандидатом филологическим наук.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку
Обновлено в 06:56
Общество
Роскомнадзор снял блокировку с 19 тысяч IP-адресов
Роскомнадзор снял блокировку доступа почти с 19 тысяч сетевых IP-адресов, доступ к которым ранее ограничивался, так как через них могла обеспечиваться работа Telegram.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.
Обновлено в 05:03
Авто
Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые «Бычки» без пробега
Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок".
Обновлено в 03:07
Авто
Renault показал интерьер нового Clio
Компания Renault представила интерьер хэтчбека Clio нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 04:27
Политика
В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан
Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.
Обновлено в 05:30
Авто
Пикап JAC T6 появится на российском рынке в первой половине 2019 года
Китайский автопроизводитель завершил сертификационные испытания нового пикапа JAC T6 для российского рынка.
Обновлено в 05:03
Общество
В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега
Обновлено в 05:21
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter
По данным, размещенным на сайте Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в июле прошлого года.
Обновлено в 06:15
Транспорт
«Ъ» составил топ-10 самых популярных нарушений ПДД 2018 года
Речь идет о выездах на обочину и проездах грузовиков дальше второй полосы: основная доля таких нарушений также приходится на Москву, где их уже несколько лет фиксируют камеры.
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Geely рассекретила интерьер роскошного кросс-купе FY11 на базе Volvo
Новое роскошное кросс-купе Geely FY11, премьера которого состоится весной текущего года, продолжает обрастать подробностями.
Обновлено в 02:44
Авто
В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW
Обновлено в 01:00
Общество
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Культура
Первое издание «Героя нашего времени» выставят на торги в Москве
Обновлено в 04:05
Авто
В России выросли продажи люксовых автомобилей
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Воронежской области обрушилась кровля детского сада
В городе Поворино Воронежской области под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада, сообщил РИА Новости представитель районной службы ГО и ЧС.
Обновлено в 04:15
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Транспорт
Сотрудникам МХТ им. Чехова разрешили проезд по Камергерскому переулку
Обновлено в 06:20
Гаджеты
Samsung откажется от пластика в упаковке устройств
Обновлено в 05:10
Происшествия
Поезд Белгород-Москва столкнулся с трактором
На курском участке Юго-Восточной железной дороги скорый поезд "Белгород - Москва" столкнулся с трактором, выехавшим на пути.
Обновлено в 07:06
Наука
Первый в мире алюминиевый двигатель успешно испытали в Новосибирске
Инженеры из НГТУ успешно испытали первый в мире алюминиевый двигатель, об это рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета.
Обновлено в 04:18
Политика
В Госдуме оценили слова депутата Рады о прекращении контракта по газу
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что завершение контракта с Россией о транзите газа в Европу приведёт к падению экономики Украины.
Обновлено в 02:52
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила возможность скрыть свои старые записи
"ВКонтакте" запустили возможность скрыть свои старые записи на странице.
Обновлено в 07:17
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Общество
Экс-главбух «Седьмой студии» рассказала в суде о фиктивных документах
Обновлено в 05:27
Происшествия
В США потерявшийся в лесу мальчик рассказал, что его спас медведь
Обновлено в 07:36
Происшествия
Пассажирский лайнер почти столкнулся с бизнес-джетом Falcon
Во время полета пилот Boeing сообщил об опасном сближении с бизнес-самолетом Falcon, который летел по встречному направлению, в диспетчерскую службу.
Обновлено в 06:27
Экономика
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Обновлено в 02:26