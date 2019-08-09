Транспорт

Горожан предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августаВечерняя Москва 08 августа в 12:55

Движение транспорта в центре столицы перекроют в эту субботу. Ограничения вводятся для московских автомобилистов в связи с проведением согласованного митинга. Информацию о запланированных перекрытиях в Москве предоставил Центр организации дорожного движения.
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Еще на одной улице в центре Москвы ограничили движение транспорта из-за митинга

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Горожан предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августа

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