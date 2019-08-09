Движение транспорта в центре столицы перекроют в эту субботу. Ограничения вводятся для московских автомобилистов в связи с проведением согласованного митинга. Информацию о запланированных перекрытиях в Москве предоставил Центр организации дорожного движения.

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