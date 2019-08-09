Транспорт
Горожан предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августаВечерняя Москва 08 августа в 12:55
Движение транспорта в центре столицы перекроют в эту субботу. Ограничения вводятся для московских автомобилистов в связи с проведением согласованного митинга. Информацию о запланированных перекрытиях в Москве предоставил Центр организации дорожного движения.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Горожан предупредили об ограничении движения из-за митинга 10 августа
Вечерняя Москва08 августа в 12:55
Движение на проспекте Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой перекроют 10 августа из-за митинга
Агентство Москва08 августа в 12:46
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:00, Вашингтон
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Происшествия
Неизвестный в Тюмени открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
В 00:30 по местному времени один из сотрудников заметил подозрительного мужчину, который бросил в сторону патруля Росгвардии, который при приближении силовиков бросил в них неизвестный предмет, оказавшийся в последствии рюкзаком, и открыл огонь из оружия, ранив одного из бойцов.
Обновлено в 06:07
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не лишила ее жизни
Обновлено в 09:36
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В США задержали мужчину, который пришел в магазин Walmart с винтовкой
Обновлено 08 августа в 22:56
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Авто
Стартовал прием заказов на кросс-вэн Suzuki XL6
Компания Suzuki приступила к приему заказов на свой новый премиальный кросс-вэн под названием XL6.
Обновлено в 03:04
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержания
После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили баннер в память о трагедии подлодки «Курск»
Фанаты «Зенита» к матчу 5-го тура РПЛ против «Динамо» подготовили перфоманс, посвященный трагедии подлодки «Курск».
Обновлено в 12:33
Недвижимость
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено в 12:12
Хоккей
Сборная России U18 выиграла Кубок Глинки/Гретцки
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой.
Обновлено в 13:34
Технологии
Хакер превратил Tesla в систему шпионского видеонаблюдения
Специалист по кибербезопасности и хакер рассказал, как можно превратить электрокар Tesla в инструмент для слежки.
Обновлено в 10:02
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев провели футбольный матч на территории исправительной колонии Алексеевки, где спортсмены отбывают наказание.
Обновлено в 13:05
Религия
РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов
Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.
Обновлено в 12:38
Космос
Вокруг звезды Тигардена вращаются похожие на Землю экзопланеты
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Общество
Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено в 13:41
Кино
Путин поздравил с 90-летием Олега Стриженова
Обновлено в 07:11
Кино
«Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию
Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.
Обновлено вчера в 14:24