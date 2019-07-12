Футбол

Городов признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Краснодар»Бомбардир.ру 17:01

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
Вратарь «Ахмата» Евгений Городов признан лучшим игроком матча 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). 33-летний вратарь провел матч на ноль.
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Городов признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Краснодар»

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