Футбол
Городов признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Краснодар»Бомбардир.ру 17:01
|9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
|28′
Зоран Нижич
|33′
Евгений Харин
|36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
|46′
|56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
|69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|72′
Руслан Камболов
|74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
|82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
|84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
|87′
|90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
|90′+4′
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
8
Шиманский
59
Харин
77
Бериша
23
Швец
21
Роши
19
Иванов
18
Понсе
39
Сафонов
6
Рамирес
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
17
Игнатьев
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
9
Ари
93
Сулейманов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Вратарь «Ахмата» Евгений Городов признан лучшим игроком матча 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). 33-летний вратарь провел матч на ноль.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Происшествия
СК начал проверку обстоятельств крушения вертолета в Подмосковье
Следователи начали доследственную проверку обстоятельств жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе Солнечногорска Московской области.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено в 17:47
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ
В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:38
Спорт
Сборная Польши заняла третье место в волейбольной Лиге наций
Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место финального турнира Лиги наций, который проходит в Чикаго (США, штат Иллинойс).
Обновлено в 17:37
Общество
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика.
Обновлено в 07:14
Футбол
Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций
Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
Обновлено в 17:10
Теннис
Роджер Федерер: «Постараюсь забыть этот финал»
Обновлено в 14:32
Авто
Какую глубину способны преодолевать автомобили
Чтобы не нести дополнительных финансовых затрат, важно знать, какую глубину может преодолеть машина без последствий.
Обновлено в 08:30
Общество
Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии
Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:48
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Die Welt (Германия): Германия — «карлик». Но Европа могла бы быть мировой державой (Die Welt)
Одного из "Круппов" нашего времени зовут Джефф Безос (Jeff Bezos), и он основал компанию "Амазон" (Amazon).
Обновлено в 18:38
Авто
BMW показала специальную версию модели мотоцикла R nine T
Выпуск модели был приурочен к 50-летию сборки данных байков на фабрике Шпандау, находящейся в Берлине.
Обновлено в 02:18
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Общество
Стало известно, как оформить электронный паспорт в России
Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов состоится в конце июля.
Обновлено в 18:00
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 17:41
Политика
Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Гаджеты
В лондонском метро сфотографировали смартфон Google Pixel 4
Google Pixel 4 был замечен в лондонском метро.
Обновлено в 09:50
Технологии
Китайский алфавит. Апология цифровой неграмотности
Можно выдвинуть предположение, что через пару поколений современные тенденции цифровой неграмотности ударят по Китаю сильнее, чем по западным странам.
Обновлено в 16:54
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Транспорт
Новый трамвай «Витязь-М» пополнил парк «Горэлектротранса»
Обновлено в 12:01
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08