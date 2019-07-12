Футбол

Городов признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Краснодар»Бомбардир.ру 17:01

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
Вратарь «Ахмата» Евгений Городов признан лучшим игроком матча 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0). 33-летний вратарь провел матч на ноль.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Городов признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Краснодар»

Бомбардир.ру17:01

Городов: «Общими усилиями отбились и выстояли, добились победы»

Евро-футбол.ру16:50

Евгений Городов: «У „Краснодара“ были один-два момента по ходу встречи, но мы справились»

Матч ТВ16:56

Евгений Городов: «У „Краснодара“ были один-два момента по ходу встречи, но мы справились»

Sportbox.RU16:56

Городов – лучший игрок матча «Ахмат» – «Краснодар»

Sports.ru16:46

На матче «Краснодара» с «Ахматом» выберут лучшего игрока

Кубанские новости12 июля в 08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:56, Вашингтон
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено в 11:17
Происшествия

СК начал проверку обстоятельств крушения вертолета в Подмосковье

Следователи начали доследственную проверку обстоятельств жесткой посадки частного вертолета Robinson в районе Солнечногорска Московской области.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Происшествия

В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова

Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено в 17:47
Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране, пишут СМИ

В России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:38
Спорт

Сборная Польши заняла третье место в волейбольной Лиге наций

Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место финального турнира Лиги наций, который проходит в Чикаго (США, штат Иллинойс).
Обновлено в 17:37
Общество

Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

На Украине в Чернобыльской зоне отчуждения были обнаружены радиоактивные останки грузовика.
Обновлено в 07:14
Футбол

Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций

Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
Обновлено в 17:10
Теннис

Роджер Федерер: «Постараюсь забыть этот финал»

Обновлено в 14:32
Авто

Какую глубину способны преодолевать автомобили

Чтобы не нести дополнительных финансовых затрат, важно знать, какую глубину может преодолеть машина без последствий.
Обновлено в 08:30
Общество

Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии

Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:48
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Общество

Die Welt (Германия): Германия — «карлик». Но Европа могла бы быть мировой державой (Die Welt)

Одного из "Круппов" нашего времени зовут Джефф Безос (Jeff Bezos), и он основал компанию "Амазон" (Amazon).
Обновлено в 18:38
Авто

BMW показала специальную версию модели мотоцикла R nine T

Выпуск модели был приурочен к 50-летию сборки данных байков на фабрике Шпандау, находящейся в Берлине.
Обновлено в 02:18
Политика

В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Общество

Стало известно, как оформить электронный паспорт в России

Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов состоится в конце июля.
Обновлено в 18:00
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено в 09:43
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Обновлено в 18:51
Политика

Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 17:41
Политика

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Гаджеты

В лондонском метро сфотографировали смартфон Google Pixel 4

Google Pixel 4 был замечен в лондонском метро.
Обновлено в 09:50
Технологии

Китайский алфавит. Апология цифровой неграмотности

Можно выдвинуть предположение, что через пару поколений современные тенденции цифровой неграмотности ударят по Китаю сильнее, чем по западным странам.
Обновлено в 16:54
Экономика

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Транспорт

Новый трамвай «Витязь-М» пополнил парк «Горэлектротранса»

Обновлено в 12:01
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное